Red Bull wisselt noodgedwongen motor van Max Verstappen

De Honda-motor van Max Verstappen is voor de start van de Grand Prix van Hongarije toch gewisseld. Dat maakte Red Bull Racing zojuist bekend. Er zijn tijdens routinecontroles na de kwalificatie toch onregelmatigheden gevonden waardoor het team noodgedwongen de motor moet wisselen.

Vooraf aan het weekend in Hongarije gaf Honda aan dat de motor in orde was en ook tijdens de vrijdag en zaterdag leek er niets aan de hand, ondanks de grote crash in Silverstone.

De problemen die zijn gevonden met de motor lijken alsnog een gevolg van de crash die zich hebben ontwikkeld tijdens het weekend in Hongarije.

Gridstraf Monza

De motorwissel heeft echter geen gevolgen voor de startplaats, omdat het de derde motor van dit seizoen betreft waardoor er nog geen gridstraf uitgedeeld wordt aan Verstappen. Bij een vierde motor zal die straf wel komen en met nog 12 races te gaan lijkt het onmogelijk om hieraan te ontkomen.

Die gridstraf wil Red Bull mogelijk in Monza gaan pakken, tijdens de sprintkwalificatie. Hierdoor verliest de Nederlander uiteraard startplaatsen, maar een minimum aantal punten aangezien slechts de eerste 3 coureurs punten toegewezen krijgen.