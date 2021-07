Red Bull Racing-coureur Max Verstappen en Mercedes-coureur Lewis Hamilton hadden tijdens de Grand Prix van Silverstone een aanvaring. De twee botste tegen elkaar aan, hierdoor schoot Max van de baan.

Lewis Hamilton won de race en werd als schuldige aangewezen, Red Bull ging in hoger beroep, maar verloor de zaak. Max Verstappen en Hamilton hadden het uitgepraat en het was klaar. Donderdag beantwoordde de twee nog vragen van de pers en sloten telkens af met dat het afgesloten was.

Toch durfde een journalist tijdens de persconferentie na de kwalificatie in Hongarije de vraag te stellen over de crash in Silverstone, waarna Max Verstappen woest werd: