Max Verstappen teleurgesteld na P3: "Balans is slecht, gewoon niet wat we willen"

Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije de derde plek binnen gesleept. Voor Red Bull Racing-coureur Max Verstappen telde maar één ding, revanche op Lewis Hamilton en dat is hem niet gelukt, maar zal zich morgen tijdens de start niet laten kennen.

Morgen heeft de coureur met nummer 33 de derde startplek, wat helaas niet de beste positie is. Verstappen had tijdens de trainingen moeite met de balans van de auto en dat was ook te merken tijdens de kwalificatie. In Q1 was de 23-jarige Verstappen met 1:16.214 de snelste man, in Q2 was hij op de rode band ook de snelste in Q3 moest hij het doen met de derde snelste tijd. “Het is duidelijk dat we het hele weekend een beetje achterop hebben gelopen en dat bleek maar weer eens in de kwalificatie. Niet dat we wilden, maar desondanks staan we er nog steeds in P3. We zullen zien wat we kunnen doen. Niet wat ik wil”, zo zei hij na afloop tegen F1.

Voor de Nederlander starten de twee Mercedessen, met Lewis Hamilton vanaf pole. De Nederlander kiest wel voor een andere tactiek. Hij start namelijk op de rode band, terwijl beide Mercedes-coureurs hebben gekozen voor de gele band. “Het wordt erg heet. Dus de zachte band gaat niet zo lang mee als de medium banden, maar het geeft ons een goede kans bij de start.”

Liever geel

Max had liever de gele band gehad, maar hij moest wel gaan voor de rode band, zo legde hij uit: “Dat komt omdat de anderen op de soft waren en de rondetijden verbeterden. Mijn rondetijd op de mediums zou op het randje zijn geweest, dus we besloten de ronde op de rode band te rijden.”

Het gevecht met Mercedes-coureur Lewis Hamilton is intens, misschien wel intenser dan ooit. Wie wordt er zomerkampioen in de Formule 1 en begint het tweede deel van het seizoen als leider van het wereldkampioenschap. Morgen mag de Limburger vanaf derde zijn dienst bewijzen tijdens de Grand Prix van Hongarije.