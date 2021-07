Max Verstappen: "Ik kon amper ademen"

De messen zijn geslepen en Red Bull Racing en Mercedes staan dit weekend wellicht nóg meer op scherp, in de nasleep van na het contact tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op Silverstone. De twee kemphanen zullen elkaar dit weekend ongetwijfeld weer treffen op de baan, tijdens de Hongaarse GP.

Er is in aanloop naar deze Grand Prix nog veel nagesproken over dat akelige moment in de eerste ronde van de vorige race in Groot-Brittannië. Gisteravond besloot de FIA dat zij het beroep van Red Bull Racing over de straf die Hamilton kreeg naast zich neer leggen. De straf blijft onveranderd en Red Bull Racing zal de regerend wereldkampioenen van Mercedes dit weekend dan ook vooral op de baan willen en moeten verslaan.

Max Verstappen werd tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië geraakt door Lewis Hamilton. De Brit raakte met zijn linker voorwiel het achterwiel van Verstappen, waarna de Nederlander met zijn Red Bull op hoge snelheid van de baan vloog. Het tijdstrafje voor Hamilton weerhield hem er niet van om de Grand Prix alsnog te winnen, terwijl Verstappen naar het ziekenhuis werd gevlogen.

Controverse

En dus wordt er in Boedapest logischerwijs nog veel over de crash nagepraat. Nadat Red Bull Racing beroep aantekende tegen de straf die Hamilton kreeg opgelegd, werd het 'nieuwe bewijs' van Red Bull Racing gisteren besproken in een hoorzitting met de FIA en de beide teams. Het beroep van Red Bull Racing haalde niets uit: gisteravond maakte de FIA bekend het beroep naast zich neer te leggen.

Verstappen is getriggerd

Verstappen vertelde gisteren in aanloop naar de Hongaarse Grand Prix dat het relatief goed met hem gaat en dat hij harder heeft getraind dan ooit tevoren na zijn zware crash. De Limburger kijkt graag vooruit, maar kon zijn verbazing over de actie van Hamilton niet verhullen. Vooral de wijze waarop Hamilton zijn overwinning voor zijn thuispubliek uitbundig vierde, terwijl Verstappen later die avond pas puntloos het ziekenhuis kon verlaten, steekt de Nederlandse Red Bull Racing-coureur.

Vragenvuur

Max Verstappen krijgt in aanloop naar de Hongaarse Grand Prix de ene na de andere vraag over zijn crash, omdat Verstappen zijn visie nog niet kon delen in Silverstone: Hij werd na de crash overgevlogen naar het ziekenhuis voor verdere medische controles.

Verstappen vertelt tegen Motorsport-total: "Zo'n klap moet je niet te vaak achter elkaar maken. Dit kan namelijk niet goed voor je lichaam zijn. Toen het team vroeg hoe het met mij ging, kon ik nauwelijks ademhalen. Ik wilde ze toen echter wel laten weten dat ik oké was."

Drama en spanning aan de pitmuur

Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde dat het angstvallig stil bleef de eerste seconden na de klap. Volgens Horner waren het angstige ogenblikken, zo maakte Horner vorige week al duidelijk. Na een paar seconden hoort het team Verstappen kreunen, hij maakte een klap mee met een impact van 51G.

Pijn

Verstappen vertelt: "Op dat moment had ik veel pijn. Zo'n crash met 51G is geen fijne ervaring. Je ziet het ook op de videobeelden van de Halo-camera, waarbij mijn lichaam en mijn hoofd in slowmotion bewegen. Dat zijn beelden die je liever niet ziet.