Max Verstappen: "Ik heb harder getraind dan ooit"

Max Verstappen heeft nog wel wat blauwe plekken na de crash in Silverstone, maar het gaat goed met de Nederlander. "Ik heb harder getraind dan ooit." Dat zegt Max Verstappen tegen de internationale pers in aanloop naar de Hongaarse Grand Prix.

Verstappen: "De eerste dagen na de crash was ik nog wat beurs, maar het gaat goed. Ik heb harder dan ooit getraind. Aan de uitkomst valt nu toch niet veel meer te veranderen. Zeker het feit dat wij zoveel punten verloren hebben, is jammer. Verder valt er weinig over te zeggen."

Verstappen kijkt liever vooruit, maar ontkomt er niet aan om toch nog even terug te blikken op de veelbesproken crash van twee weken geleden. "Ik kwam hard tegen de muur in Silverstone, dat wil je nooit. Het doel blijft echter om hier gewoon weer een goed weekend te hebben."

Verstappen zegt dat hij na de crash is gebeld door Lewis Hamilton, maar wat daar precies besproken is wil hij niet vertellen. Zoals GPToday al wist te melden hebben Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar inderdaad gesproken in de week na de crash. "Ja, hij heeft mij gebeld. We hoeven niet op details in te gaan, maar ik kan wel zeggen dat we elkaar gesproken hebben", vertelt Verstappen.

Hamilton "onsportief" en "respectloos"?

Verstappen krijgt tijdens de donderdagse persconferentie vragen over zijn bericht dat hij op de sociale media deelde, waarin hij Hamilton "onsportief" en "respectloos" noemde.

De Red Bull Racing-coureur kon het niet verkroppen dat zijn concurrent Hamilton na zijn winst zwaaide met de Britse vlag en uitgebreid zijn overwinning vierde, terwijl Verstappen nog in het ziekenhuis was voor medische onderzoeken zoals CT-scans en MRI-scans. Verstappen lijkt niet erg van mening veranderd te zijn sinds hij dat bericht op social media plaatste.

Max Verstappen: "Wat ik met respectloos bedoelde is; je gaat niet vieren dat je iemand met 51 g in de muur hebt gezet. Zo vier je dan geen overwinning. Dat vond ik niet netjes. Zo zou ik in ieder geval niet gezien willen worden", aldus de Nederlander.

Eerlijk racen

Verstappen zegt dat hij het rijgedrag van Hamilton niet ervaart als onsportief of smerig. "Dat niet. Ik denk dat hij die bocht gewoon verkeerd heeft ingeschat", stelt Verstappen ten overstaan van de internationale pers in de persruimte op de Hungaroring.

De Limburger zegt nog: "Ik ben niet blij met wat er gebeurd is, maar we gaan allebei voor de titel. Dit willen we doen door zo goed mogelijk te racen tegen elkaar."