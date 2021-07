'Verstappen en Hamilton hebben telefonisch contact gehad na crash'

De crash van Max Verstappen met 51G is nog altijd het gesprek van de dag en houdt de gemoederen nog altijd bezig. De Nederlander werd in de openingsronde van de Britse Grand Prix van de baan getikt door Lewis Hamilton. Het resultaat was 0 punten voor de Nederlander, die hard crashte in de bandenstapels, terwijl titelconcurrent Hamilton wrang genoeg de volle buit wist te pakken met een overwinning.

Alsof dat nog niet voor genoeg ophef had gezorgd zei Hamilton na afloop dat hij geen spijt had van zijn feestvieringen en ook niet inzag wat hij fout had gedaan. Het was bovendien niet hijzelf maar juist Verstappen die agressief reed en er debet aan zou zijn dat de crash verzaakt werd, zo was de lezing van de Mercedes-coureur.

Ook Helmut Marko en Christian Horner waren boos. Zo erg zelfs dat Marko namens Red Bull Racing een advocaat naar de zaak laat kijken om een race schorsing te realiseren voor titelconcurrent Hamilton.

De Brit zei na afloop van de race niet te weten dat de Red Bull-coureur in het ziekenhuis lag en dat hij hem best wilde bellen om te vragen hoe het met hem is. Excuses aanbieden was echter niet nodig. Dat telefoontje heeft de afgelopen dagen plaatsgevonden, zo melden bronnen aan GPToday.net. Veel wil men niet loslaten over het gesprek zelf, maar duidelijk is dat beide heren hun visie van het verhaal hebben laten weten. Of de verhoudingen zijn verbeterd willen de bronnen ook niets zeggen, maar dat de plooien compleet zijn gladgestreken is een utopie.