Lewis Hamilton roept op tot actie tegen 'antihomowet' in Hongarije

Lewis Hamilton heeft zijn politieke pet op gezet en spreekt zich in de aanloop naar de Grand Prix van Hongarije uit over de omstreden 'antihomowet' die in Hongarije is aangenomen. De wet zegt het 'promoten' van homoseksualiteit te verbieden in bijvoorbeeld de media en het onderwijs. De regering van Viktor Orbán nam de wet vorige maand aan.

Hamilton schrijft in een verklaring op zijn sociale media: "Aan iedereen in het mooie Hongarije: in de aanloop naar de Grand Prix van komend weekend wil ik mijn steun uitspreken voor diegenen die benadeeld worden door de anti-lhbti-wet van de regering."

Hamilton schrijft verder: "Het in onacceptabel, laf en misleidend voor de machthebbers om zo'n wet voor te stellen. Iedereen verdient de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn, ongeacht hoe hij of zij zich identificeert."

Lewis Hamilton staat niet alleen in zijn politieke weerstand tegen de Hongaarse wet: ook Europese leiders spraken zich al fel uit tegen de aangenomen wet in het Europese land.

Hamilton roept de bevolking op tot actie. "Ik roep het volk van Hongarije op om in het komende referendum te stemmen en de rechten van de lhbti-gemeenschap te beschermen. Ze hebben jullie steun meer dan ooit nodig", aldus Hamilton.

Morgen begint de Grand Prix van Hongarije op de bochtige Hungaroring.