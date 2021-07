Vandaag dient beroep over straf Hamilton na crash Verstappen: "Nieuw bewijs zet de zaak in ander licht"

Het ongeval van Max Verstappen op Silverstone wordt vandaag opnieuw onderzocht in een hoorzitting door de FIA. Red Bull Racing heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de race-stewards die Lewis Hamilton in Silverstone tien seconden straf gaven, nadat zij Lewis Hamilton aanwezen als schuldige aan de crash van Max Verstappen. Hamilton en Verstappen raakten elkaar in Copse Corner, waarna de Limburger op hoge snelheid crashte, waarna Hamilton ondanks zijn straf de race kon winnen.

Beide teams moeten vandaag naar de stewards in Boedapest. In een RTL-interview legt teamadviseur Helmut Marko uit dat het team van Red Bull Racing vandaag met "nieuwe bewijzen" komt die "het ongeval in een ander licht zal zetten".

Inzet: zwaardere straf voor Hamilton

Helmut Marko zegt dat een zwaardere straf passender zou zijn, en hij vindt daarbij van belang dat het een straf is die Hamilton de kans zou hebben ontnomen om te winnen. Hij noemt als voorbeelden: "een drive-through penalty of een verbod op de volgende race."

Red Bull Racing vond het allemaal niet ver genoeg gaan, na afloop van de race was men woest bij Red Bull. Zo zou het rijgedrag van Hamilton gevaarlijk en roekeloos zijn geweest en de straf vooral veel te mild.

Helmut Marko hoopt nog altijd op een zwaardere straf, zoals bijvoorbeeld een stop-and-go penalty of sterker nog een schorsing voor Hamilton. De FIA heeft de commissarissen en de twee raceteams opgeroepen om om 16:00 opgeroepen om de zaken te bespreken in een videoconferentie. Drie leden, waaronder teambazen, mogen de feiten zoals zij volgens hen zijn gegaan toelichten.

"Nieuwe feiten zijn significant"

Helmut Marko: "We brengen nieuwe feiten die ons niet ter beschikking stonden op het moment dat de race werd opgeschort. Deze feiten worden naar voren gebracht en wij hopen dat er een herbeoordeling zal plaatsvinden omdat wij nog steeds van mening zijn dat de straf mild was voor Hamilton."

Helmut Marko noemt niet welke 'nieuwe bewijzen' hij denkt aan te leveren, maar volgens hem zijn de nieuwe feiten die Red Bull Racing wil inbrengen significant genoeg om kans te maken. Mogelijk dat Max Verstappen een verklaring zal afleggen, aangezien hij nog niet gehoord kon worden in deze hele zaak: hij werd na zijn crash naar het medisch centrum gebracht voor de eerste lichamelijke checks. Daarna werd hij naar het ziekenhuis in Coventry gevlogen voor verdere controles zoals een CT-scan en MRI-scan.

Mogelijk pas na Hongaarse Grand Prix uitkomst

Na de hoorzitting van vandaag zal de FIA beslissen of het nieuwe bewijs inderdaad significant en relevant is, pas daarna kan de crash opnieuw worden onderzocht en Hamilton's straf eventueel worden heroverwogen en strafverzwaring worden toegepast. Het is goed mogelijk dat een uitkomst van de zaak pas na de Hongaarse Grand Prix bekend zal worden.