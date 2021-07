Alpine verlegt focus volledig naar ontwikkeling 2022-bolide

Alpine verlegt de focus volledig naar de ontwikkeling van de ontwikkeling voor 2022. Dat maakt Executive Director Marcin Budkowski van het team bekend in aanloop naar de Hongaarse Grand Prix.

"Wij hebben flink ons best gedaan vanaf het begin van het seizoen, waarbij er in zowel Enstone als Viry hard is gewerkt om de auto te ontwikkelen", vertelt hij aan F1.com

Hij vervolgt: “De focus is nu in de beide fabrieken volledig verlegd naar 2022, dat betekent dat er minder nieuwe onderdelen op de baan komen. De tweede helft van de kalender is een slopend schema en iedereen in het team kijkt uit naar de twee weken durende pauze om op te laden, maar voordat wij kunnen ontspannen, mikken wij op nog een sterk optreden en een dubbele puntenfinish in Hongarije."

Het team van Fernando Alonso en Esteban Ocon wist op Silverstone voor de derde keer dit seizoen met beide auto's punten te scoren. Terwijl Esteban Ocon vier races op rij geen punten wist te scoren, was hij na een chassis-wissel weer in de punten tijdens de Grote Prijs van Groot-Brittannië.

Alpine staat in de tussenstand in het WK nu als zevende team genoteerd. Het Frans-Britse team heeft met een totaal van 40 WK-punten nu slecht acht WK-punten minder dan Aston Martin.