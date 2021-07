Toto Wolff ziet andere houding Hamilton ten opzichte van simulator

Terwijl Lewis Hamilton eerder niet zoveel moest hebben van de racesimulator, ziet de Britse Hamilton er inmiddels wel de meerwaarde van in. Zo zat hij vorige week in de aanloop naar de Britse GP nog in de simulator, en zelfs vrijdagochtend nog. Hamilton vertelde in de simulator de gemiste tweede training te hebben gecompenseerd door in de simulator te trainen op de thuisbasis van het team.

Hamilton vertelde eerder dat hij slechts twintig rondjes per jaar reed in de Mercedes-simulator. Inmiddels lijkt hij de toegevoegde waarde van de simulator wel te zien. Die voordelen benut hij nu in de hevige strijd tegen Red Bull Racing en Max Verstappen in het bloedstollende F1-seizoen van 2021.

Tegen Martin Brundle zei Lewis Hamilton eerder: "Ik rijd bijna nooit in de simulator. Ik doe misschien 20 ronden per jaar. Ik heb geen interesse in de simulator.”

Marginale winst is ook winst

Voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zat Hamilton zowel de dinsdag als de vrijdag voor de race in de virtuele racewagen op de fabriek van Mercedes. Ook als er slechts "marginale winst" kan worden gehaald, wil Hamilton die maar wat graag ten volle benutten, blijkt dit jaar.

"Ja, de simulator was in het verleden niet zijn meest favoriete stukje gereedschap, maar ik denk dat wij het hebben ontwikkeld tot een niveau dat best goed is. Wij hebben nu misschien wel het hoogste niveau bereikt van allemaal en hij begint daar nu de voordelen van in te zien. Deze strijd is zo zwaar dat je elke marginale winst moet pakken, en daarom hebben we samen vooruitgang geboekt om de auto beter te begrijpen, ook met de tool van de simulator”, vertelt Toto Wolff op F1.com.

Wolff wordt verder geciteerd: "Wij hebben het tekort (ten opzichte van Red Bull, red.) gehalveerd in termen van prestaties, en je moet gewoon alles in je arsenaal aan wapens benutten en dat is wat hij (Lewis Hamilton, red.) doet als coureur en wij als team."

Terwijl Max Verstappen nog regelmatig in de simulator zit, doet Lando Norris tegenwoordig iets minder aan digitaal racen. Norris slaat tegenwoordig liever een golfballetje richting een gaatje en dan het liefst met zo min mogelijke golfswings.