Goed nieuws vanaf Spa-Francorchamps: na noodweer komt zonneschijn

Goed nieuws vanaf Spa-Francorchamps. Er werd afgelopen weekend weer gereden door raceauto's op het glooiende circuit door de Ardennen.

Vorige week waren er grote zorgen omdat toegangswegen, tunnels en een deel van de constructie onder de baan zwaar beschadigd waren als het gevolg van waterstromen en hevige regelval.

Afgelopen vrijdag werd de regio wederom getroffen door noodweer. Toch reden er zondag weer auto's over de baan onder een stralende zon, zo valt te zien op het officiële Twitter-account van het Belgische circuit. De baan bij Spa is binnenkort gastheer van de Formule 1 Grand Prix van België.

De Formule 1 Grand Prix van Spa-Francorchamps wordt gereden van 27 - 29 augustus. Het lijkt er dus op dat Max Verstappen en Lewis Hamilton het ondanks het noodweer van de afgelopen tijd gewoon tegen elkaar kunnen opnemen op het iconische circuit door de Ardennen.