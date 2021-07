Grote schade aan circuit Spa-Francorchamps na noodweer

De ondersteunende constructie van het circuit Spa-Francorchamps is beschadigd na het noodweer en regenbuien van de afgelopen dagen. Dat meldt het circuit op haar website.

Het circuit spreekt van "uitzonderlijke overstromingen die gisteravond aanzienlijk zijn verergerd".

Op de website van het circuit valt te lezen: "De weg naar Blanchimont, die toegang geeft tot de paddocks, is gedeeltelijk ingestort en de tunnels van Ster en Blanchimont zijn onbegaanbaar. "

Op Twitter vraagt iemand zich af of de Belgische Grand Prix nog wel door kan gaan. De Grand Prix van België is over 44 dagen en staat gepland voor eind augustus.

Hello @F1 , I don't know if you've seen the damage to Spa Francorchamps and I was wondering ... Are you going to cancel the Belgian Grand Prix? pic.twitter.com/nK2BxKsGFh