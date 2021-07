Christian Horner: "Max Verstappen had gevoel in elkaar te zijn geslagen door Tyson Fury"

Christian Horner vertelt dat Max Verstappen na de crash op Silverstone het gevoel had dat hij een paar ronden lang flink in elkaar geslagen was door boxer Tyson Fury.

Dat schrijft Horner afgelopen weekend in zijn terugblik op de Grand Prix van Groot-Brittannië. Die race pakte verkeerd uit voor de Limburger, nadat hij samen met Lewis Hamilton door Copse Corner probeerde te racen. Er bleek te weinig ruimte voor beide heren, Hamilton tikte Verstappen op zijn rechter achterwiel aan en Verstappen verdween op hoge snelheid zijdelings in de bandenstapel."

CT-scan en MRI-scan in ziekenhuis

De vreselijke klap was dusdanig dat een controle in het medische centrum op het circuit niet volstond, er werd besloten om Max Verstappen voor CT-scans en MRI-scans naar het ziekenhuis in Conventry te vliegen, schrijft Horner in zijn uitgebreide terugblik op de Britse GP.

Horner schrijft: "Vanwege de omvang van de impact, die werd gemeten met een g-kracht van 51G, moest het medisch personeel ervoor zorgen dat er geen interne verwondingen of neurologische problemen zoals een hersenschudding waren."

Extra onderzoeken in ziekenhuis

"Nadat de voorlopige controles in het Silverstone Medical Center waren voltooid, werd besloten dat Max per helikopter naar het Coventry Hospital moest worden gebracht voor een CT- en MRI-scan om er zeker van te zijn dat er intern of neurologisch niets vervelends aan de hand was. De FIA ​​heeft in die zin een verklaring afgegeven, net als wij, zodat iedereen op de hoogte was van de situatie."

Horner schrijft verder: "Max werd nauwlettend in de gaten gehouden en werd later rond 22.00 uur uit het ziekenhuis ontslagen en kon de volgende dag naar huis reizen."

Bont en blauw

"Ik sprak hem maandagochtend weer en hij had het gevoel dat hij een paar rondes met Tyson Fury had gedaan. Hij was gehavend en gekneusd, maar voelde zich gelukkig en dankbaar voor het medische team, zoals we allemaal zijn, en in echte Max-stijl probeerde hij het al uit zijn hoofd te zetten en vooruit te kijken naar Hongarije.

Veel steun

Horner schrijft dat zowel Max als ook alle andere teamleden bijzonder veel berichten binnen kregen over de klap na de aanrijding met Hamilton.

Christian Horner schrijft in zijn betoog op de website van Red Bull Racing: "Zowel Max, ikzelf als alle andere teamleden kregen enorm veel berichten over het incident. Copse is een bocht met ongelooflijk hoge snelheid, een van de snelste bochten op de F1-kalender. Elke coureur zal je vertellen dat dit een bocht is die gerespecteerd moet worden."

Max Verstappen en Lewis Hamilton komen elkaar komend weekend ongetwijfeld weer tegen op de baan in Hongarije tijdens de Hongaarse Formule 1 Grand Prix op de Hungaroring.