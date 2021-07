Analyse: Straf Hamilton in lijn der verwachting

Na de clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton laaide de discussie op over de strafmaat. Meerdere F1-prominenten uit binnen –en buitenland predikten voor een stop-and-go-penalty voor de wereldkampioen in plaats van een tijdstraf. In dit artikel wordt het euvel tussen beide titelkandidaten in perspectief geplaats met voorbeelden van tijdstraffen, stop-and-go-penalties en schorsingen. Was de straf van Hamilton te mild in vergelijking met andere incidenten? Of is inhalen een risico dat gewoon bij de sport hoort?

Tijdstraf normaal

Bij het veroorzaken van een incident na een stevig en fair gevecht, volgt heel vaak een tijdstraf. Zo wijst het verleden uit. De gevolgen wegen namelijk niet mee in het oordeel. ''Dat is één van de belangrijkste dingen, wat al vele jaren een steunpilaar van het systeem is, is dat je bij een incident niet moet kijken naar de gevolgen", zei wedstrijdleider Michael Masi tegen Motorsport.com deze week.

Hieronder voorbeelden van tijdstraffen, waarbij, net als in Silverstone, vaak het slachtoffer meer de dupe was dan de dader.

Grand Prix van Oostenrijk - 2020 - Albon vs Hamilton

'Schlossgold'. Dat is de bocht waar meerdere coureurs zich verkijken bij het buitenom inhalen van een concurrent. Alexander Albon probeert het bij Hamilton, maar de Thai kwam buiten de baan door een tikje van de Brit op het achterwiel en verliest een podium en misschien wel de zege. De Red Bull-coureur reed op versere en snellere banden dan zijn concurrenten.

De wedstrijdleiding vindt dat Hamilton te weinig ruimte liet aan Albon, waardoor een botsing onvermijdelijk was. Hij krijgt een tijdstraf van vijf seconden.

Grand Prix van Oostenrijk - 2021 - Pérez vs. Norris

In 2021 gebeurt een indentieke situatie in de openingsfase van de race as een jaar eerder. Nu zijn het Sergio Pérez en Lando Norris die met elkaar aan het bakkeleien zijn om positie. In de beruchte 'Schlossgold' probeert de Mexicaan buitenom de McLaren-coureur te passeren voor P2, maar dat gaat mis. Hoewel beide rijders elkaar niet raken, komt Pérez in het grind terecht. De Red Bull-coureur verliest veel posities en kan een podium op zijn buik schrijven. Ondanks dat Norris zijn opponent niet toucheert, krijgt de Brit een tijdstraf van vijf seconden voor het geven van te weinig ruimte. Dat zorgde binnen de paddock voor gefronste wenkbrauwen.

Grand Prix van Canada - 2019 - Vettel vs. Hamilton

Vettel is met Hamilton in een spannend gevecht om de zege. Vettel maakt een foutje in bocht drie en komt via het gras de baan weer op. Hamilton die vlak achter hem rijdt, moet in de ankers om een crash te voorkomen.

De stewards vinden dat Vettel onveilig handelt en geven hem een vijf-seconden-straf. De Duitser verliest hiermee de wedstrijd. De viervoudig wereldkampioen was na de zwart-wit-geblokte vlag furieus. Na binnenkomst in de pitsstraat verwisselt Vettel theatraal het nummer twee bordje voor zijn bolide met het nummer één bordje dat staat voor de Mercedes van Hamilton.

Grand Prix van Hongarije - 2017 - Verstappen vs. Ricciardo

Verstappen begint op de derde startrij naast teamgenoot Daniel Ricciardo. Bij de start komen de Red Bulls goed weg van hun startplek. Verstappen aast op de derde plek van Bottas, maar moet in de eerste bocht zich inhouden voor Kimi Raikkonen die zich verremt. De Nederlander verliest daardoor momentum en zijn Australische teamgenoot wil meteen profiteren.

Bij het ingaan van de tweede bocht duikt Ricciardo aan de buitenkant. Echter, Verstappen wil ten koste van alles voor zijn teamgenoot blijven. Zijn verdedigde actie gaat mis. Verstappen sloopt de zijkant van Ricciardo's wagen en de Australiër valt herdoor uit. De Nederlander moet dat bekopen met een tijdstraf van tien seconden en een middelvinger van een kwade Ricciardo.

Maar wanneer dan een stop-and-go-penalty?

Vaak wordt die uitgedeeld bij overtredingen onder geel en achter de safety car, bij foute handelingen in de pitsstraat of als je als coureur het heel erg bont maakt. Veel inhaalacties die fout aflopen, worden dus niet bestraft met een stop-and-go-penalty. Hieronder enkele voorbeelden.

Formule 2 - Silverstone - wiel raakt los bij pitstop

De meeste recente stop-and-go-penalty gebeurde in de hoofdrace van de Formule 2 van afgelopen weekend op Silverstone. De Deen Christian Lundgaard maakt een pitstop bij zijn garage van ART Grand Prix. Bij het wegrijden schiet het linkerachterwiel eraf van zijn bolide. Het wiel baant zijn eigen weg, maar zonder ernstige gevolgen voor anderen. Voor deze pitstopfout krijgt Lundgaard een stop-and-go.

Grand Prix van Emilia-Romagna -2021 -inhalen achter SC

Inhalen onder geel of Safety Car mag alleen onder strikte voorwaarden en is normaliter streng verboden. Echter, coureurs en teams vergeten wel eens wanneer het wel kan en wanneer niet. Pérez ondervind dat in de verregende Grand Prix in Imola. De Mexicaan schiet van de baan in zijn Red Bull achter de Safety Car en verliest kostbare posities. Perez besluit zijn oude plaats weer in te nemen door zijn voorgangers in te halen. Dat mag niet en de stewards zijn onverbiddelijk.

Grand Prix van Italië - 2020 - rood stoplicht pitsstraat

Lewis Hamilton en Antonio Giovinazzi negeerden het stoplicht bij de pit en dat kwam beiden duur te staan. Het stoplicht stond op rood omdat vlak voor de ingang van het pitcomplex de kapotte Haas-bolide van Kevin Magnussen stond geparkeerd. De baanmedewerkers moesten de wagen wegslepen en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Hamilton en Giovinazzi wilden tijdens de neutralisatie voordeel behalen door alvast naar binnen te gaan voor een bandenwissel.

Grand Prix van Brazilië - 2019 - Unlappen gaat verkeerd

Esteban Ocon rijdt op een ronde achterstand op leider Max Verstappen. De Fransman heeft vers rubber en racet op dat moment sneller dan de Nederlander. De voormalig F3-kampioen besluit de Red Bull in te halen aan de buitenkant in de eerste Senna-S-bocht. Dat loopt verkeerd af. Verstappen wordt geraakt door zijn oude rivaal en spint de baan af. Hamilton die op P2 reed profiteert en wint de wedstrijd.

Ocon kreeg voor dit incident een stop-and-go-penalty na afloop en een duwtje van de boze Verstappen. Als achterligger is het not done om te bemoeien met de zege.

Grand Prix van Italië - 2019 - onveilig terugkomen op de baan

In 2019 spint Vettel van de baan in Variante Ascari. De manier waarop de viervoudig wereldkampioen terug komt, is gevaarlijk. De Duitser ziet de aanstormende Lance Stroll namelijk over het hoofd. De Canadees kan nog net Vettel ontwijken, maar spint hierdoor ook van de baan. De stewards oordelen dat de Ferrari-coureur een stop-and-go-penalty krijgt.

Grand Prix van Azerbeidjan - 2017 - Vettel heeft steekje los

In de straten van Bakoe schiet in 2017 een steekje los bij Vettel. De Duitser vindt dat zijn Britse rivaal een brake test gaf en is daar niet van gediend. De Ferrari-coureur gaat naast Hamilton rijden en stuurt op hem in. Hoewel de snelheid niet hoog ligt en niemand schade heeft, vinden de stewards dit rijgedrag onacceptabel en besluiten om hem een stop-and-go-penalty te geven. Later zou Vettel zijn excuses maken aan Hamilton.

Grand Prix van Rusland - 2016 - Kvyatt speelt als botsauto

In de openingsronde knalt Daniil Kvyatt tot tweemaal toe in de achterkant van Vettel. De eerste tik was in de eerste bocht, de tweede gebeurde in de vierde en snelle linkerbocht. De laatste touché zorgt ervoor dat Vettel in de muur kwam en uitvalt. Kvyatt krijgt door zijn onbesuisde acties een stop-and-go-penalty.

Deze waardeloze Grand Prix van de Rus blijkt de druppel voor zijn werkgever. Een paar dagen later verliest de Rus bij Red Bull Racing zijn stoeltje aan Verstappen.

Schorsen is absolute uitzondering

De uitspraken van onder andere Red Bull-adviseur Helmut Marko over het schorsen van Hamilton, zijn emotionele uitspattingen. Natuurlijk, de gevolgen waren niet mals, maar Hamilton maakte net zoals Verstappen in Hongarije in 2017 dezelfde denkfout. Namelijk te gretig, niet willen opgeven. Schorsingen na ongevallen zoals op Silverstone komen bijna nooit voor.

Vergelijkingen de crash tussen Ayrton Senna en Alain Prost in 1990 op Suzuka gaan dan ook te ver. De Braziliaan ramde in die situatie moedwillig zijn Franse concurrent de baan af. Senna had zelfs van te voren aangekondigd dat hij niet zou wijken.

De McLaren-coureur werd nadien niet geschorst, maar misschien had dat meer met politieke redenen te maken na de controverses van een jaar eerder.

Ook Schumacher die in 1997 Jacques Villeneuve uit de wedstrijd wilde beuken om de titel in Jerez werd niet geschorst. Die moest alleen zijn puntentotaal inleveren. Dat was al een vrije forse straf.

De laatste geschorste F1-coureur was Romain Grosjean. Die werd één wedstrijd aan de kant gezet na het zoveelste incident. De druppel die de emmer deed overlopen, was bij de start van de Grand Prix in België van 2012. De Fransman had een wereldstart vanaf P9, dook helemaal naar rechts waar Lewis Hamilton al reed. De Brit werd in het gras gedreven, verloor de controle en knalde op Grosjean, die weer op zijn beurt tegen een Sauber aan kwam. Grosjean werd hierdoor gelanceerd en tolde daarna over de insturende wagen van Fernando Alonso heen, vlak langs zijn hoofd. De chaos in La Source was gigantisch.De Spanjaard en anderen mogen van geluk spreken dat het met een sisser afliep.

Ontlopen van een zwaardere straf

Verstappen heeft tijdens de Grand Prix in Monaco van 2019 Valtteri Bottas geraakt in de zeer smalle pitsstraat van het prinsdom. De stewards vinden dit een ‘unsafe release’. Volgens het reglementenboek zou de Red Bull-coureur een stop-and-go-penalty moeten krijgen, maar hij krijgt een tijdstraf van vijf seconden voor in de plaats. Waarom Verstappen een tijdstraf kreeg, blijft een raadsel.

Kortom, dat straffen niet altijd in verhouding staan tot de gevolgen, is te begrijpen. Maar Stewards beoordelen incidenten met hun reglementenboek bij de hand, niet kijkend naar de rijder, het team, de stand in kampioenschap, de zwaarte van de crash of de kostenpost. De straf van Hamilton op Silverstone was daarom in de lijn der verwachting.