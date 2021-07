Toto Wolff ziet Max Verstappen als favoriet op de Hungaroring

Toto Wolff denkt dat Max Verstappen en Red Bull Racing de duidelijke favoriet zijn voor de winst in de Grand Prix van Hongarije van volgende week.

Wolff: "Op papier kunnen wij niet beweren dat we tot de favorieten behoren."

Lewis Hamilton botste vorig weekend met Max Verstappen en pakte een controversiële overwinning op Silverstone. Hamilton tikte zijn Nederlandse rivaal op hoge snelheid van de baan in Copse Corner.

Wolff zegt tegen RTL: "Maar natuurlijk zullen wij ons uiterste best doen om het kampioenschap open te houden of misschien zelfs een voorsprong te pakken."

"Maar het zal daar zeker veel moeilijker voor ons zijn dan op Silverstone. Aan de andere kant denk ik dat wij nu iets meer begrijpen."

Niet onderschatten

Wolff zegt dat het niet verstandig is om Mercedes af te schrijven. "In het wereldje van de Formule 1 hebben wij de neiging om te schommelen tussen manie en wanhoop. Dus als je een slechte race hebt, zoals wij hadden vóór Silverstone, dan worden we afgeschreven. Vervolgens winnen we op Silverstone en ineens hebben wij weer momentum", voegt Wolff daaraan toe.

Wolff vertelt verder bij de Duitse zender RTL: "Ik denk dat wij als team gewoon stabiel moeten blijven, ons bewust moeten zijn van onze sterke punten, de auto moeten ontwikkelen en tegelijkertijd feilloos moeten werken."