Leclerc vol lof over sprintrace in F1: "Ik houd ervan"

Charles Leclerc genoot in zijn Ferrari van het rijden van een sprintrace tijdens de Britse Grand Prix afgelopen weekend.

Het nieuwe format werd bij wijze van proef geïntroduceerd en zal na de Britse Grand Prix verder worden aangescherpt. In totaal wil de Formule 1 drie keer een dergelijke sprintrace rijden in 2021, om te testen of het traditionele weekend spannender opgebouwd kan worden.

Leclerc staat te popelen om weer eens zo'n race, ter lengte van een derde van de hoofdrace, te rijden. "Ik houd er van", verklaarde de Monegask na de Grand Prix van Groot-Brittannië op het Circuit Silverstone.

In de Post-Race Show van F1.com vertelt Leclerc dat hij gek is op het nieuwe format met een zogenoemde 'sprintkwalificatie'. "Ik houd ervan. Zelf ben ik gek op dit nieuwe format. Op vrijdag ben ik normaal gesproken super verveeld en wil ik graag snel over naar de zaterdag, want dan worden dingen pas interessant. Nu was het vanaf het begin af aan een serieuze zaak."

Mercedes bijbenen

Wellicht speelt in zijn enthousiasme mee dat Leclerc met zijn scharlaken rode machine uit Maranello de Mercedes van Bottas behoorlijk bij wist te benen. Hij kwam slechts zo'n vijf seconden tekort op Valtteri Bottas die als derde over de streep kwam voor Leclerc. Het bracht hem ook in een goede uitgangspositie voor de hoofdrace, vanaf de vierde plaats leek Leclerc zelfs in staat om de Grand Prix te winnen, ware het niet dat hij zich een aantal ronden voor het einde in Copse liet passeren door Lewis Hamilton's Mercedes.

"Als ik één persoonlijke mening mag geven is dat wij misschien iets moeten doen om de kwalificatie wat meer kracht te geven, vooral om de kwalificatie voor zondag te behouden."

Hij vervolgt: “Maar de sprintrace op zaterdag is naar mijn mening een heel goede zaak. Ik kijk uit naar de nog volgende twee weekenden waar wij op de zaterdag een sprint zullen hebben", zo besloot de Ferrari-coureur.