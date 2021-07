Horner: "Grootste verschillen F1-auto van 2022 vooral onder de motorkap"

Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat de Formule 1-bolides er volgend jaar er veelal hetzelfde zullen uitzien, vanwege strakke reglementen.

De Formule 1 presenteerde een model op ware grootte dat laat zien hoe een F1-auto eruit komt te zien met de nieuwe regels voor het seizoen van 2022.

De Formule 1-auto's van 2022 zien eruit als Indycars uit de jaren negentig, zei Red Bull-teambaas Christian Horner. De Red Bull Racing-teambaas vindt de wagens er cool uitzien: "Ze zien er een beetje retro uit. Het doet me denken aan een soort Indycar uit de jaren 90. Ik vind de auto er best cool uitzien, maar het is een beetje retro.”

Auto's lijken op elkaar

Verschillende teams hebben aangegeven dat de nieuwe regels zeer beperkt zijn en dat de auto's van volgend jaar waarschijnlijk erg op elkaar zullen lijken. Horner: "Ik denk dat je heel kleine varianten op een thema zult krijgen. De reglementen zijn nu zo strak dat de verschillen tussen de auto’s zichtbaar vrij minimaal zullen zijn en de verschillen zullen ongetwijfeld onder de motorkap van de auto zitten."

"Wat jammer is, dat we een route volgen met zo'n beperkte vorm, dat het de kleurstelling zal zijn die de grootste onderscheidende factor tussen de auto's gaat vormen."

Horner's tegenhanger bij kampioenschapsrivaal Mercedes, Toto Wolff, ziet ook volgend jaar weinig ruimte voor verschillen tussen de ontwerpen van de teams.

"We zijn erg beperkt door de regels", zegt Wolff. "Er zullen details zijn die tussen de auto's anders zullen zijn, maar ik betwijfel of we een revolutie zullen hebben dat auto's er heel anders uit zullen zien."