Fittipaldi juicht verlenging contract Alonso toe

F1-legende Emerson Fittipaldi juicht toe dat Alpine een contract 'optie' gaat bevestigen. Dat zou betekenen dat Fernando Alonso ook in 2022 zal racen bij het Franse team.

Alonso's terugkeer naar de Formule 1 was in eerste instantie om zich voor te bereiden op 2022, het jaar dat de Formule 1 aan geheel nieuwe reglementen moet voldoen. De officiële verlenging van het contract van Alonso is nu nog slecht een kwestie van formaliteit.

Fittipaldi denkt dat Fernando Alonso nog altijd de beste Formule 1-coureur is, zelfs in dit tijdperk Max Verstappen - Lewis Hamilton.

Fittipaldi: "Ja, ik denk dat hij dat is. Hij laat het zien door afwezig te zijn en dan terug te komen om zeer competitief te zijn. Hij heeft opnieuw laten zien dat hij zich kan aanpassen aan een nieuw team", vertelde hij aan bettingexpert.es.

"Hij had het moeilijk in de eerste paar Grands Prix, maar nu wordt hij sterker en sterker", voegde de 74-jarige Fittipaldi toe. Hij is zelf ook een tweevoudig voormalig kampioen.

"Hij gaat het team zeker helpen hun auto te ontwikkelen. Hij is zeker een van de grootste talenten in de geschiedenis van deze sport, ondanks het feit dat hij 'slechts' twee wereldkampioenschappen won."