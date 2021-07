Mercedes-teambaas geeft Valtteri Bottas een pluimpje na Grand Prix op Silverstone

Valtteri Bottas krijgt een pluimpje van Toto Wolff na de Britse Grand Prix op Silverstone.

"Hij had een briljant weekend, in mijn opinie. Hij had namelijk op pole kunnen staan als hij een 'tow' (slipstream, red) had gehad op vrijdagavond en dat had duidelijk effect op zijn prestatie. Als je op pole staat is het allemaal veel makkelijker", weet Wolff te vertellen tegen verslaggevers na de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Wolff vervolgt zijn lovende rede over zijn tweede coureur Bottas. "Hij was heel erg snel, hij reed een behoorlijk solide race en alleen Lewis die op de harde band achter hem naderde was van een andere dimensie dan iedereen op het circuit."

Volgens Wolff was Valtteri de op één-na snelste man op de baan, na de crash van Max Verstappen. "Dat hielp Lewis om de weg vrij te maken. Valtteri is gewoon een geweldig lid van het team en hij is een grootse coureur met het juiste karakter en persoonlijkheid."