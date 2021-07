Max Verstappen woest op Lewis Hamilton: "Respectloos en onsportief gedrag!"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft geen punten kunnen binnenhalen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Nederlander crashte met zijn bolide hard in de bandenstapels in de eerste ronde van de race.

De 23-jarige coureur had een goede start, maar toch kwam Lewis Hamilton langszij. De coureurs hadden een onderlinge strijd tot aan de crash. Verstappen gleed hard de bandenstapels in met zijn RB16B. Hij kwam moeilijk uit de bolide en strompelde richting de ambulance na het incident met 51G-kracht. Na verder controle heeft hij geen grote schade opgelopen. Op Instagram zei hij: Ik ben blij dat het goed met me gaat. Het was nogal een impact op 51G, maar ik voelde me beter.”

“Uiteraard erg teleurgesteld om op deze manier eruit gehaald te worden. De gegeven straf helpt ons op geen enkele manier en doet geen recht aan de gevaarlijke zet die Lewis op het circuit maakte”, zo vertelt Max op zijn Instagram.

“Het kijken naar de vieringen na de race terwijl je nog in het ziekenhuis ligt, is respectloos en onsportief gedrag, maar we gaan verder. De schade aan de bolide is waanzinnig groot, het team zal moeten controleren of het chassis nog te redden valt en welke onderdelen moeten worden vervangen.”