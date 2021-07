Hamilton legt in Britse pers schuld bij agressieve Verstappen: "Ik heb totaal geen spijt"

Lewis Hamilton won vandaag voor de achtste keer de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. De Brit schrijft hiermee weer geschiedenis en was dolblij dat hij zijn thuisrace opnieuw kon winnen. Hij versloeg Max Verstappen en Charles Leclerc voor de overwinning, meer wel op controversiële wijze.

Hoewel Hamilton bij Jack Plooij voor de camera van Ziggo Sport al iets terug krabbelde door te stellen 'half naast de wagen van Max te rijden', geeft hij in de Britse media andere signalen af. De Mercedes-coureur neemt geen gas terug en zegt hartstikke blij te zijn met zijn overwinning, maar schuift de schuld van de crash in de schoenen van Verstappen.

Verstappen zelf schuldig

Volgens Lewis Hamilton, die ondanks zijn overwinning van vandaag nog altijd tweede staat in de strijd om het kampioenschap, is de crash te wijten aan Max Verstappen zelf. Niet Hamilton maar de Red Bull Racing-coureur is schuldig aan de crash.

Hamilton: "Ik zat vol woede na de crash met Max. Stap er overheen (dat je wordt ingehaald) en kijk vooruit. Ik vind niet dat hij zo agressief moet rijden richting bocht 6 terwijl ik naast hem reed waarna onze wielen elkaar raakte."

"Gelukkig zijn er genoeg beelden van vroeger waar je coureurs met elkaar ziet wheel-bangen. Zat ziet er tof uit, maar ik heb hem genoeg ruimte gegeven om door de bocht te komen. Ik zat helemaal aan de binnenkant in bocht 9 en we wilden allebei geen gas terugnemen waarna dit het resultaat was. Ik heb de straf die ik kreeg genomen als een kerel en ik moet eerlijk zeggen dat je twee coureurs nodig hebt voor een goede afloop, je moet twee coureurs hebben die goed willen balanceren. Ik wist niet eens dat hij in het ziekenhuis is voor controle."

"Het haalt voor mij niet de glans van deze overwinning. Dit is racen en dit is wat ik leuk vind. Het is mij lange tijd gelukt om niet in contact te komen met andere coureurs, maar iemand die zo agressief rijdt als Max is onvermijdelijk. Je weet dat met zo'n houding en rijstijl deze dingen zeker gaan gebeuren."

"Ik zal nooit inhouden in een gevecht, bij geen enkele coureur. Ik schaam mij ook niet voor wat er is gebeurd, ik zou niet weten waarom. Ik zag een gat en ben daarin gedoken. We hebben de punten bovendien hard nodig in het kampioenschap."