Christian Horner ziet wanhopige Hamilton: "Hoop dat Lewis blij is met zichzelf en deze onterechte overwinning"

Het gesprek van de dag, en ongetwijfeld ook de komende dagen, zal de crash zijn van Max Verstappen, die aan werd getikt door Lewis Hamilton. De Brit tikte het rechter achterwiel van de Nederlander aan, die een crash met 51G meemaakte.

Wonder boven wonder lijkt de Red Bull-coureur zonder al te veel kleerscheuren er vanaf te komen, maar zijn teambaas laat in niet te misstaande woorden weten dat hij het een levensgevaarlijke actie vond van de Mercedes-coureur.

Hamilton zou zich achter zijn oren moeten krabben, zo stelt Horner: "Dit zou niet moeten gebeuren. Max heeft een crash met 51G meegemaakt. Lewis is een zevenvoudig wereldkampioen F1, die zou dit soort acties niet moeten uithalen. Dit is onacceptabel! Ik hoop dat Lewis blij is met zichzelf."

"Hij drukte zijn wiel aan de binnenkant van de bocht en je weet dat je dat niet moet doen. Niet op dit circuit in één van de snelste bochten van de kalender. Hij zat niet eens naast Max. Lewis is zo enorm ervaren, dat hij moet weten dat dit onacceptabel is."

"Ik ben enorm teleurgesteld dat een coureur van zijn kaliber en status dit soort acties uithaalt. Het is levensgevaarlijk en het zag er wanhopig uit. Hij brengt een collega in een ontzettend gevaarlijke positie. Gelukkig heeft Max zich niet bezeerd maar hij moet wel naar het ziekenhuis. We zijn enorm blij dat Max ongedeerd uit die crash is gekomen."

"Wat Lewis erover te zeggen heeft interesseert me niet. Hij moet zelf maar eens die actie analyseren. Voor mij is dit een onterechte overwinning, ik hoop dat hij er blij mee is."