Charles Leclerc racet in historische Ferrari 375F1 op Silverstone

Ferrari-coureur Charles Leclerc mocht een demo geven in een historische Formule 1-auto. De Monegask reed in een Ferrari 375F1 over het circuit van Silverstone.

De motor in de bolide debuteerde in 1950 tijdens de GP van Italie. Even later was de motor in de bolide door de F1 verboden, en maakte het zijn debuut in de IndyCar. De coureur mocht 2 rondjes rijden en vermaakte de fans zo: