Christian Horner looft snelle start van Verstappen voor cruciale pole position

Max Verstappen kende vanmiddag tijdens de sprintkwalificatie een hele goede start waardoor hij vanaf de tweede plaats binnen enkele honderden meters de 'pole position' plaats wist te veroveren. Die stond hij 17 ronden lang niet af, en dus is de beste startplek van morgen voor de Red Bull-coureur.

Zijn teambaas was uiteraard meer dan tevreden met het optreden van Verstappen. Christian Horner zei na afloop tegen Sky F1: "Dit is onze eerste pole position op Silverstone in 10 jaar tijd denk ik. We hebben die pole op een iets andere manier bereikt dan normaal gesproken het geval is, door middel van een sprintrace."

"Het is onze eerste pole position die we hebben in 10 jaar tijd, überhaupt dat er een ander team op de beste positie start - anders dan een Mercedes. Max wist de race prima onder controle te houden en zijn start is cruciaal gebleken voor ons."

Door de winst van de sprintkwalificatie, of sprintrace, won Max Verstappen 3 punten, en liep hiermee 1 punt uit op Lewis Hamilton in het kampioenschap.