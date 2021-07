Sergio Perez voelde het óók: "Ineens gedroeg de auto zich anders"

Er valt geen peil op te trekken. Terwijl Red Bull de eerste vrije training op Silverstone nog 'domineerde' (zoals velen in de comments meenden) werd Red Bull Racing later op de vrijdag om de oren gereden door Mercedes gedurende de kwalificatie.

Max Verstappen klaagde tijdens de kwalificatie dat zijn auto zich ineens geheel anders gedroeg. Met name de voorkant van de bolide was niet goed te besturen. De Nederlander had last bij het insturen, de auto geleed "tot aan de maan", zo liet de onfortuinlijke Limburger weten via de teamradio.

Verstappen vindt in zijn teamgenoot een klankbord. Ook Sergio Perez klaagde over het gedrag dat de Red Bull-bolide vertoonde tijdens de kwalificatie. De Mexicaan bemerkte dat de RB16B tijdens de kwalificatie anders leek te reageren dan tijdens de eerste training.

Perez trainde tijdens die kwalificatie de vierde tijd en moest genoegen nemen met een startplek achter Valtteri Bottas als uitgangspunt voor de sprintrace die zaterdagavond wordt gereden.

Perez: "De vierde plaats had beter gekund, maar wij zullen moeten zorgen dat wij vooruit komen op de grid van de race op zondag. Er is dus genoeg om voor te knokken."

Perez vervolgt: "Ik kijk uit naar zaterdag, want het wordt interessant om te zien wat er gaat gebeuren met dat nieuwe sprint-format en ik heb benieuwd hoeveel vooruitgang wij kunnen boeken in die race."

Veelbelovende start

Perez vertelt over de eerste dag van de Grote Prijs van Groot-Brittannië die nog zo veelbelovend leek. "Wij verbeterden aanzienlijk gedurende de dag, maar aan het einde van Q3 voelde ik een verschil in balans en ik kon niet alles uit de auto persen."

Helmut Marko verklaarde na afloop dat hij denkt dat de gedaalde temperatuur Mercedes in de kaart speelde. Tijdens de kwalificatie - die tegen de avond plaats vond - lagen de temperaturen lager dan tijdens de eerste vrije training op vrijdagmiddag.

Zaterdagmiddag hebben de teams de kans om de balans van de auto's beter op orde te krijgen tijdens de tweede vrije training. Die wordt gereden ter voorbereiding op de sprintrace van zaterdagavond.