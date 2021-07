Toto Wolff beschouwt zijn Mercedes-team: "Wij blijven bescheiden"

Toto Wolff zegt dat zijn coureurs en teamleden niet naast hun schoenen zijn gaan lopen na zeven wereldkampioenschappen.

Het team is door een diepe dip gegaan en heeft al sinds de Grand Prix van Spanje niet meer gewonnen. Of het lek nu bij Mercedes boven is, zal blijken tijdens de Grand Prix van Silverstone, dat door velen wordt gezien als een typische 'Mercedes-baan'.

Toto Wolff zegt dat niemand bij het team naast de schoenen is gaan lopen door alle successen van de afgelopen zeven jaar.

Wolff beschouwt openlijk zijn leven en concludeert dat hij het nog zo slecht niet heeft getroffen met zijn team en de mensen waarmee hij werkt.

Wolff: "Ik kon het slechter treffen dan te werken in een kampioenschap-winnend team met Lewis Hamilton als een rijdende kampioen. Ik vermaak mij enorm en het is niet zo stressvol, maar er zijn tegenkrachten aan het werk. Wij zien dat als een test want wij hebben zeven kampioenschappen op rij gewonnen. Wij zijn nooit zelfgenoegzaam en wij zijn altijd bescheiden."

Wolff vervolgt zijn filosofie: "Wel waren wij bezorgd dat wij voorbij gestreefd konden worden door de reglementswijzigingen dit jaar. Een verandering in de regels heeft ons wel meer geraakt dan wij hadden verwacht. Het is iets om van te leren. Wij zijn achterop geraakt maar wij hebben geleerd hoe daar op te reageren. Het helpt ons om in het gevecht te blijven en ik ben tevreden hoe wij daarop hebben gereageerd."