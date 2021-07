Max Verstappen zet vraagtekens bij kwalificatie voor sprintrace: "Het betekent eigenlijk helemaal niets"

Max Verstappen kon niet voor de vierde keer op rij pole position pakken. De coureur reed namelijk 75 duizendste te langzaam, in vergelijking met de pole-tijd van Lewis Hamilton.

Vandaag was de kwalificatie al, wat normaal op de zaterdag is. We hebben namelijk een weekend met een nieuw format. Op de zaterdag is er een minirace, die zogenoemd de kwalificatierace wordt genoemd. Hier kwalificeren coureurs zich pas voor de echte race, de kwalificatie van vandaag was voor de sprintrace.

De sprintrace is nieuw in de Formule 1, maar niet in de autosport. De Formule 2 gebruikt het al jaren en ook in andere klassen wordt het wel gebruikt. Sommige Formule 1-coureurs hadden al vraagtekens gezet bij het format, maar er was niemand echt op tegen.

Max Verstappen zei na de kwalificatie dat het een beetje raar aanvoelde en zette vraagtekens bij het nut ervan: "Een raar gevoel dat je voluit gaat en het betekent eigenlijk helemaal niets."

Over de race van morgen, zei Max: "We hebben een sterke raceauto, we moeten alleen de problemen oplossen die we tijdens de kwalificatie hadden, maar ik ben ervan overtuigd dat we een sterke race kunnen hebben."