Max Verstappen niet blij met P2 voor sprintkwalificatie: "Ik kon geen enkele bocht aanvallen"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft geen historie kunnen schrijven met de eerste pole position voor een Formule 1-sprintrace. De 23-jarige Nederlander moest het met een verschil van 75 duizendste doen met P2.

De kwalificatie was een gewone, maar toch was hij bijzonder. De sessie was namelijk op vrijdag, in plaats van zaterdag. Dit komt omdat er morgen al geracet wordt, maar niet de echte race. Morgen is namelijk de sprintrace en zondag is de echte race.

Met tweede positie heeft Max de tweede positie veiliggesteld voor de sprintrace van morgen, maar nog niet voor de echte race waar de echte punten worden verdeeld. De coureur zal morgen aan de bak moeten, mocht hij winnen, dan krijgt hij drie punten en pole voor de race van zondag. Als Max tweede blijft, dan krijgt hij maar twee punten.

Verstappen kwam de eerste gemakkelijk als snelste door, maar in de tweede sessie had hij het moeilijk en kwam niet verder dan P2. De derde sessie in de kwalificatie was nek aan nek met Lewis Hamilton, die uiteindelijk aan het langste eind trok. Max was niet echt blij na de kwalificatie en weet dat er werk aan de winkel is: “We hoeven alleen maar naar onszelf te kijken. Ik denk dat de auto zelf eigenlijk best goed was, maar ik had veel last van onderstuur”, zo vertelde hij tegenover David Coulthard.

“Ik kon geen enkele bocht echt aanvallen. Ik moest gewoon wachten tot de voorkant grip kreeg. Het was een heel raar gevoel om zo te rijden. Ik denk niet dat het met de voorvleugel of set-up te maken had. Het is dus wat het is. We zitten heel dichtbij, dus dat is goed.”