VT1 Britse F1 GP: Verstappen rijdt Hamilton en Mercedes direct op grote achterstand op Silvestone

Max Verstappen heeft de voorlopig snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training op Silverstone. De Nederlander pakt een 1:27.035 op de zachte band. Daarmee is de Nederlander zeven tienden van een seconde sneller dan Lewis Hamilton op Silverstone tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Verstappen is sneller dan Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Daniel Ricciardo en Esteban Ocon. Opvallend genoeg plaatse Norris zijn snelste tijd op de medium-band.

Snel op snelheid komen is van belang

Nu het weekend radicaal anders is opgebouwd vanwege de test met een sprintrace op Silverstone, is het vandaag zaak voor de coureurs om in een uurtje tijd hun auto op snelheid te krijgen voorafgaande aan de kwalificatie die later vandaag wordt verreden tijdens de eerste racedag van de Britse Grand Prix.

Live-verslag

GPToday doet live-verslag van de ontwikkelingen op de baan. Ververs deze pagina daarom met regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen langs het circuit. Uiteraard kunt u uw mening kwijt in de chat.

Aangezien Mercedes upgrades heeft meegenomen dit weekend is de vraag hoe snel Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor de dag kunnen komen op de thuisbasis van Mercedes. De laatste vijf races werden op naam geschreven van Max Verstappen en Sergio Perez, kan Red Bull Racing dit weekend weer zo sterk voor de dag komen op 'Mercedes-baan' Circuit Silverstone?

Track and Air

De sessie gaat van start onder een stralende zon. De baantemperatuur is 43,2 graden Celsius, de luchttemperatuur is 24,7 graden Celsius.

Start eerste vrije training Grand Prix van Groot-Brittannië.

Carlos Sainz en Daniel Ricciardo laten er geen gras over groeien. Zij komen als eerste naar buiten op de harde band. De rest volgt al snel daarna. Lewis Hamilton komt naar buiten op de medium band. Max Verstappen rijdt naar buiten op de harde band.

Lewis Hamilton rijdt de voorlopig snelste tijd in een 1:29.690. Bottas staat voorlopig tweede voor Verstappen, de zijn tijd op de harde band reed terwijl de Mercedes-coureurs hun eerste ronde zetten op de medium-band.

Voorlopige top-tien

Na 25 minuten is de top-tien als volgt: Verstappen, Perez, Bottas, Hamilton, Ocon, Vettel, Stroll, Alonso, Tsunoda en Gasly.

Antonio Giovinazzi stond met ruim een half uur te gaan nog stijf achteraan, maar na zijn snelle ronde stormt hij de top-tien binnen. Hij noteert de voorlopig zevende snelste tijd.

Carlos Sainz spint

De Spaanse Ferrari-coureur Carlos Sainz blokkeert zijn remmen en daarmee zijn wielen. Hij gaat even in het rond en komt terug naar de pitstraat. Via de boordradio legt hij uit dat hij de boel even teveel blokkeerde.

Lewis Hamilton komt naar buiten op de zachte band en rijdt zichzelf naar de voorlopig derde tijd op de zachte band. Als hem wordt verteld dat hij nog zeven tienden tekort komt op Verstappen, vraagt Hamilton verbaasd en verbolgen: "Zeven tienden, waar komt dat vandaan?" Het antwoord blijft uit.

Hamilton komt nog eens op een gebruikt setje rubber naar buiten, maar kan niet aanzienlijk verbeteren. Terwijl Norris in de McLaren zijn snelste tijd noteerde op de medium-band, kan Hamilton die tijd op zacht rubber niet evenaren. Hamilton blijft derde.

De Top-tien is bij het vallen van de vlag als volgt: Verstappen, Norris, Hamilton, Leclerc, Bottas, Sainz, Vettel, Perez, Ricciardo en Ocon.