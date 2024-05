Marko verwacht geen uitstroom: "Max is aan mij gebonden"

Het draaide deze week maar om één persoon in de Formule 1-wereld: Adrian Newey. Red Bull Racing bevestigde dat de topontwerper gaat vertrekken, en dat is een flinke tegenvaller. Ook Helmut Marko baalt hiervan, maar hij maakt zich geen zorgen over de toekomst van Max Verstappen.

Newey speelde jarenlang een grote rol bij de successen van Red Bull Racing. De Britse topontwerper was verantwoordelijk voor alle wagens waarmee Red Bull wereldkampioen werd. Het is dan ook een flink verlies voor de Oostenrijkse renstal. Het team beleeft een onrustig jaar, en Newey is de eerste grote naam die nu de deur achter zich dicht trekt. Men vreest dat er nog meer namen gaan volgen.

Zwaar verlies

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalt flink van het vertrek van Newey. De Oostenrijkse teamadviseur legt zijn mening uit in een interview met Kronen Zeitung: "Dit is natuurlijk een zwaar verlies voor Red Bull Racing. Hij was misschien niet altijd betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden, hij bekommerde zich niet om elk detail en elke schroef, maar hij was wel degene die het complexe begrip van aerodynamica en mechanische grip van de hele auto beheerste. Bovendien hebben zijn geweldige successen hem tot een legende gemaakt."

Clausule

Men vreest dat Newey niet de enige is die gaat vertrekken bij Red Bull. Max Verstappen liet eerder weten dat hij graag een vredige werkomgeving heeft en dat Red Bull de belangrijkste mensen binnenboord moet houden. Marko denkt niet dat Verstappen gaat vertrekken. De Oostenrijker bevestigt het bestaan van een speciale clausule in het contract van Verstappen en dat de wereldkampioen dus niet zomaar kan vertrekken: "Nee, hij is aan mij gebonden."