Sainz ontkent hardnekkige Audi-geruchten

Het is nog steeds niet duidelijk waar de toekomst van Carlos Sainz ligt. De Spanjaard werd veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Audi, maar de geruchten spraken elkaar tegen. Sainz laat nu in ieder geval weten dat hij nog geen knopen heeft doorgehakt, maar dat hij ook niets heeft afgewezen.

Afgelopen winter werd bekend dat Sainz geen contractverlenging krijgt bij Ferrari. De Italiaanse renstal heeft ervoor gekozen om Lewis Hamilton aan te trekken voor 2025, waardoor Sainz dus op zoek moet gaan naar een nieuwe werkgever. In de afgelopen weken werd hij veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Audi, volgens Helmut Marko had men Sainz een megabod gedaan.

Donderdagmiddag stelden Spaanse media echter dat Sainz het aanbod van Audi had afgewezen, het is niet duidelijk of dit om het bod ging waar Marko over sprak. In Miami laat Sainz aan de internationale media weten dat hier ook niets van klopt: "Nee, dat is niet correct. Er zit geen waarheid in. Zoals ik al een keer eerder heb gezegd, er zijn bepaalde dingen die niet volledig van me afhangen en er zal zeker gewacht moeten worden. We zijn momenteel nog steeds in gesprek met meerdere mensen en we gaan nu verder met wat we zouden kunnen bevorderen."