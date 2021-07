Charles Leclerc reageert fel op geruchten: "Mijn management is niet in gesprek met Red Bull"

Helmut Marko insinueerde eerder deze maand dat Charles Leclerc en Max Verstappen een mooi duo zou zijn voor Red Bull. De Oostenrijker deed dat enigszins met een knipoog, maar misschien deels ook om een beetje te plagen en onrust te veroorzaken.

Dat lijkt te zijn gelukt, al is het doel wat hij ermee heeft willen bereiken niet helemaal duidelijk. Ferrari-coureur Charles Leclerc, die vorig jaar een nieuwe 5-jarige overeenkomst tekende met het Italiaanse team, heeft gereageerd op de geruchten die sindsdien de ronde doen.

Project Ferrari

Volgens berichten zou de 23-jarige coureur ontzettend teleurgesteld zijn met het gebrek aan progressie bij Ferrari en zijn opties willen bekijken voor de toekomst.

Tegen Italy 24 News zei hij: "Dit zijn gewoon geruchten, pure gossip. Ik denk dat mensen uit verveling dit soort dingen de wereld in slingeren. Mijn management is helemaal niet in gesprek met Red Bull."

"Ik geloof in het project van Ferrari en ook in de mensen. Bovendien start volgend seizoen een nieuwe periode in de F1 met de nieuwe reglementen en ik zal die periode starten als coureur van Ferrari."