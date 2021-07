Bottas: "Terugkeer naar Williams zou grote uitdaging zijn"

Het lijkt alsof Valtteri Bottas alvast voorsorteert op een mogelijk afscheid van Mercedes. De Finse coureur zegt dat het een uitdaging zou zijn om terug te keren bij het team van WIlliams, mocht George Russell hem vervangen volgend seizoen bij Mercedes.

Hoewel veel Britse media al maanden staan te klappen en te juichen voor de - volgens hen - op handen zijnde aankondiging dat George Russell volgend jaar bij Mercedes rijdt naast Lewis Hamilton, is die aankondiging nog altijd niet gedaan.

Bottas krijgt al maanden vragen over de mogelijkheid dat hij door Russell zal worden vervangen na dit seizoen. De 31-jarige Finse coureur wordt in aanloop naar de Britse Grand Prix wederom het vuur na aan de schenen gelegd over vooral dit onderwerp.

Zowel Russell als Bottas relativeren de geruchten tijdens de donderdagse persconferenties op Silverstone. Volgens hen zit er dit weekend geen aankondiging aan te komen wat betreft hun contracten voor 2022.

Bottas heeft het al vaker gezegd en benadrukt: "Zoals ik al vaker heb gezegd is het mijn doel om mijn huidige positie te behouden."

Toto Wollf maakt er geen geheim van dat hij met een dilemma zit: Wolff uitte openlijk zijn twijfels en overdenkingen: zowel Bottas als Russell presteren nu erg goed zei de Mercedes-teambaas twee weken geleden in Oostenrijk.



Bottas wordt door jan en alleman nu gelinkt aan een zitje bij WIlliams of Alfa Romeo voor volgend seizoen. De geruchtenmolen draait op volle toeren in de wereld van de Formule 1.



Bottas kan er niet omheen en moét er wel op reageren. Hij zegt: "Als het gebeurt, dan is dat een nieuw hoofdstuk in mijn carrière en ik denk dat mijn mindset dan anders zou zijn. Het is aannemelijk dat ik dan niet meer kan vechten voor de titel of raceoverwinningen. Het zou een nieuw project voor mij zijn en dat zou ook zeer interessant kunnen zijn."

Lewis Hamilton maakte in Oostenrijk zijn voorkeur al bekend en vulde dat afgelopen week nog aan in de media, toen hij het wederom opnam voor zijn huidige teamgenoot.

Bottas is het roerend met Hamilton eens. "Volgens mij zijn wij een sterk team momenteel. Ik probeer altijd positief te blijven en wat ik wil is doorgaan bij Mercedes. Ik denk dat dit de beste plaats is om voor de titel te vechten. Als ik hier niet door ga, dan kijk ik naar andere opties. Ik houd van de Formule 1 en ik heb nog een aantal goede jaren te gaan."