'Mercedes maakt dit weekend niets bekend over tweede coureur naast Hamilton in 2022'

Hoewel de geruchten in aanloop naar de Britse Grand prix aanzwellen dat er komend weekend bekend gemaakt zal worden dat George Russell het stoeltje van Valtteri Bottas bij Mercedes over zou nemen, wordt dat nu ontkend door Russell zelf.

Bronnen binnen Mercedes en de Britse Russell zelf reageren nu en verwijzen de geruchten naar het rijk der fabelen.

Lewis Hamilton maakt er geen geheim van dat hij graag door zou gaan met Valtteri Bottas in het team. "Ik zie geen reden om dat te veranderen", zei de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 onlangs tijdens een persconferentie.

Hamilton breekt weer eens een lans voor Bottas

"Door de jaren heen hebben Bottas en ik een hele goede band opgebouwd", zei Hamilton onlangs over zijn teamgenoot. Sinds 2017 rijdt Bottas naast Hamilton bij Mercedes en in die jaren was Bottas bereid om de tweede viool te spelen waardoor Hamilton vanuit het team geen strobreed in de weg gelegd werd bij het behalen van de wereldtitels.

Hamilton zegt nu bij Motorsport-Total: "Ik zeg niets nieuws, maar ik wil graag één ding aanvullen: Ik denk dat wij momenteel de beste aan elkaar gewaagde teamgenoten zijn in de Formule 1 als je kijkt naar de balans binnen het team en onze samenwerking in het beter maken van de auto. Het is duidelijk dat het niet altijd zo zal blijven, maar voor nu zou ik het fijn vinden als mensen hem met rust laten. Valtteri moet zich concentreren op zijn werk."

"Bronnen dichtbij Mercedes"

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport wordt door bronnen dichtbij Mercedes nu ontkend dat er dit weekend meer wordt aangekondigd over de coureurs van Mercedes van volgend seizoen.

Onlangs werd bekend dat Lewis Hamilton twee jaar langer zal racen voor Mercedes. Over de tweede coureur is nog niets bekend. Wel gaf Toto Wolff eerder al aan dat het tweede stoeltje een race wordt tussen Valtteri Bottas en George Russell voor een stoeltje in 2022.

Na de zomerstop pas meer bekend

Volgens Auto, Motor und Sport komt Mercedes pas na de zomerpauze van de Formule 1 met een aankondiging over wie er volgend jaar naast Lewis Hamilton rijdt voor Mercedes.

Hoewel de geruchten toenamen dat er tijdens de Britse Grand Prix bekend gemaakt zou worden dat George Russell aangekondigd zou worden als tweede Mercedes-coureur, ontkent nu zelfs George Russell zelf dat dit in de lijn der verwachting ligt.

Het Duitse medium schrijft nu: "Volgens onze informatie wil het team de tijd nemen en zal er sowieso tot de zomerstop niets worden bekend gemaakt. Zelfs Russell zelf verwacht geen vroegtijdige bekendmaking."

Het doorgaans goed ingevoerde medium stelt dat zij zich baseren op bronnen dicht bij Mercedes. Russell zelf wordt geciteerd: "Iedereen weet dat Mercedes voor mij zal zorgen. Maar als het gaat over mijn stoeltje voor komend seizoen, er is nog niets afgerond en niets is getekend. Ik kan jullie dan ook verzekeren dat er niets bekend gemaakt gaat worden op Silverstone."

Take care of the things you love 🤍 pic.twitter.com/SxsyTUfIOT — George Russell (@GeorgeRussell63) July 11, 2021

Russell voedt de geruchten via social media

De 23-jarige Williams-coureur strooide verwarring toen hij een foto op Twitter plaatste waarop te zien is dat hij zijn eigen Mercedes-Benz staat schoon te poetsen.

De liefde voor het merk zit blijkbaar nogal hoog bij Russell: hij schreef er de tekst bij: "Dingen verzorgen waar je van houdt."