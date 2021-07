Max Verstappen verwacht felle strijd met Mercedes in Silverstone

Max Verstappen maakt zich op voor een felle strijd met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas van Mercedes tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone.

De laatste vijf races werden gewonnen door Red Bull Racing, maar de laatste twee overwinningen van Verstappen waren op de Red Bull Ring. Die baan ligt op grote hoogte en de ijlere lucht zou in het voordeel kunnen zijn geweest voor Red Bull Racing. Silverstone wordt gezien als een baan die de Mercedes W12 goed ligt, bovendien brengt het team dit weekend een aantal upgrades mee die op de bolides van Hamilton en Bottas worden geschroefd.

Sinds de Grand Prix van Spanje wist Mercedes niets meer te winnen de afgelopen maanden. Max Verstappen vergrootte zijn voorsprong in het WK maar het is nog maar de vraag of de Limburger zijn zegereeks kan voortzetten op Silverstone.

Vanwege het nieuwe format met een sprintrace is er minder tijd om de auto af te stellen. Zo is er vrijdag slechts één uur training voorafgaande aan de kwalificatie op vrijdagmiddag.

Verstappen: "Ik zeg altijd dat we moeten werken om de auto in de best mogelijke staat op de baan te krijgen wat betreft de set-up. Natuurlijk zal het nu met de verandering van het format een beetje moeilijker zijn om dat te doen, maar ik kijk ernaar uit om het weekend te beginnen en dan zullen we vanzelf wel zien waar we staan."

Het weekend in Silverstone wordt voor het eerst geheel anders opgebouwd, bij wijze van proef. De Grand Prix van Groot-Brittannië werd vorig jaar door Lewis Hamilton gewonnen, maar ook Max Verstappen won vorig jaar een race op Silverstone. Vorig jaar waren er vanwege de pandemie twee races op het circuit in Groot-Brittannië.