Max Verstappen over nieuwe F1-bolides voor 2022: "Als dit racen beter maakt, ben ik vóór"

Max Verstappen vindt de onthulde F1-bolide voor 2022 "interessant". Volgens de Limburger is het alleen maar toe te juichen als het ontwerp van de nieuwe auto ervoor gaat zorgen dat de coureurs elkaar dichter op de huid kunnen zitten.

De auto is ontwerpen om beter racen te promoten. Dat is gedaan door een radicaal ander ontwerp en nieuwe aerodynamica.

De auto zou moeten bevorderen dat auto's dichter op elkaar kunnen rijden zonder verlies van neerwaartse kracht. Het nieuwe ontwerp moet zorgen dat het racen dus spannender wordt om naar te kijken.

De wielen krijgen wieldoppen en de wielen zijn groter dan tot nu toe: de 18 inch wielen krijgen wielcovers. De wielen hebben een lager profiel. De F1, Pirelli, FIA en teams hebben samengewerkt om de wielen minder overhit te laten raken omdat de banden minder zouden glijden vanwege het nieuwe ontwerp.

Met een nieuwe schonere E10-brandstof moet het ook allemaal beter zijn voor het milieu.

Max Verstappen is positief over het nieuwe ontwerp. "Het is heel anders dan wat we gewend zijn. Het belangrijkste is dat we het racen verbeteren, dat we dichter bij elkaar kunnen rijden en als dit de weg vooruit is, ben ik daar natuurlijk voor", zei de Nederlander bij de presentatie van het nieuwe ontwerp.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zegt: "Als het ons in staat stelt om te volgen en te racen zoals het gepland is, dan denk ik dat het geweldig zal zijn voor de fans en de sport."

Daniel Ricciardo vindt dat de achterkant er 'old school' uit ziet. "De voorkant is heel anders, maar hoe meer je ernaar staart, hoe normaler het eruit gaat zien", aldus de Australiër.