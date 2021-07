Charles Leclerc is zijn vertrouwen in Ferrari nog niet verloren

Volgens sommige media heeft Charles Lerclerc gesprekken gevoerd met Red Bull Racing, maar de Monegask zelf zegt dat hij nog altijd vertrouwen in Ferrari heeft.

Volgens Leclerc "worstelt" Ferrari maar wordt er hard gewerkt aan de toekomst. "Er is nog veel werk te doen. Wij worstelen momenteel maar wij geven alles", zei Leclerc eerder deze week toen hij de Lorenzo Bandini award ontving deze week.

De 23-jarige Monegask heeft nog een contract bij het scharlaken rode team tot en met 2024. "Het is nog altijd leuk om dit soort prijzen te krijgen, zeker als het niet zulke makkelijke tijden zijn. Het motiveert nog meer, ook al heb ik die extra motivatie niet nodig. Ik zal mijn best blijven doen", zo beloofde Leclerc.

Silverstone dit weekend

De Grand Prix van Silverstone staat komend weekend op het programma. Het is dan een jaar geleden dat Leclerc op het podium heeft gestaan.

"Dat is een lange tijd, maar er is wel wat vooruitgang sindsdien.", geeft Leclerc toe.

"Wij zijn op de juiste weg, ik heb veel vertrouwen in mijn team en ik ben gelukkig met hoe wij vooruitgang boeken. Een podium dit weekend is wellicht wat te optimistisch, maar je weet het maar nooit. Bij Ferrari ben ik gerust over de toekomst."

Hij vervolgt in gesprek met Sky Italia: Er is een goede synergie tussen mij en Carlos, wij werken goed samen en ik geloof in het projet. Wij doen onze uiterste best."

Schone lei

Voor 2022 ziet het er allemaal zonniger uit, denkt Leclerc. Vanaf volgend jaar moeten de auto's voldoen aan radicaal andere regels, in feite beginnen de ontwerpers weer compleet vanaf nul en wordt er een nieuwe auto opgebouwd vanaf blanco papier. De auto van 2022 wordt dan ook de basis voor de jaren erna. Ferrari gaf al vroeg in het seizoen aan dat de focus verlegd werd naar 2022 en de jaren erna.

Leclerc denkt dan ook dat hij in 2022 weer vooraan mee kan doen, als alles goed uitpakt voor hem en zijn team. "Ik geloof dat 2022 een goede mogelijkheid voor ons is. Wij zullen afwachten hoe het gaat en wat er nodig gaat zijn om te winnen."