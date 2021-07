Sergio Perez lijkt zeker van zitje voor 2022

Sergio Perez lijkt in 2022 bij Red Bull te blijven.

Volgens de Spaanse sportkrant Marca zijn alle beweringen dat Pierre Gasly opnieuw gepromoveerd wordt naar het team van Max Verstappen van de baan.

Marco Canseco schrijft in de Spaanse krant: "De enige vraag is nu of de overeenkomst voor een jaar is, zoals het team wil, of langer, zoals de wens van de coureur is."

Perez doet het beter als teamgenoot van Max Verstappen dan zijn voorgangers in het tweede stoeltje naast Verstappen. "Sergio doet precies wat hem wordt gevraagd", bevestigt Red Bull-teambaas Christian Horner.

"Ik denk dat iedereen in het team blij is met hoe hij presteert, en hij neemt zijn rol als teamspeler ook heel goed op zich", voegt hij eraan toe.

Horner bagatelliseerde beweringen van Dr. Helmut Marko dat Red Bull mogelijk geïnteresseerd zou zijn in de diensten van George Russell, die onder de vleugels van Mercedes gestald is bij Williams.

Horner: "Ik denk dat als George op de open markt was geweest, er genoeg teams zouden zijn die hem willen hebben. Hij is een geweldig jong talent en hij is klaar voor de volgende stap, maar ik ben er vrij zeker van dat Mercedes een duidelijk plan voor hem heeft. Hij heeft die kans nu nodig", aldus Horner over de zaken van Toto Wolff.

Horner weet ook: 'never change a winning team'. En dus zegt hij: "Lewis en George - dat is een sterke dynamiek die goed zou zijn voor de Britse autosport."