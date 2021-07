Max Verstappen niet bereid om alles op alles te zetten in eerste sprintrace op Silvestone

Max Verstappen denkt niet dat de sprintrace van komende zaterdag een enorme invloed gaat hebben.

De Nederlander is zich ervan bewust dat hij tijdens de sprintrace beperkte risico's moet nemen, aangezien hij veel te verliezen heeft in het wereldkampioenschap.

Veel te verliezen

Verstappen staat nu 32 punten voor op Lewis Hamilton in het kampioenschap voor coureurs. In het WK-lijstje voor teams komt Mercedes nu 44 punten tekort op Red Bull Racing, en het team zal tijdens de Britse Grand Prix, de thuisrace van Hamilton, er alles aan gelegen zijn om die achterstand te verkleinen.

Verstappen heeft dus veel te verliezen, en hij lijkt niet van plan dat te verspelen tijdens een sprintrace, die komend weekend voor het eerst gehouden wordt.

Risico's

Verstappen vertelt op zijn eigen website Verstappen.com: “Ik sta ervoor open om de sprintraces te proberen en ik vind het leuk dat we wat minder rijden voordat we de kwalificatie ingaan. Maar we gaan het zien, het is lastig om er iets over te zeggen totdat we het dit weekend hebben geprobeerd."

Verstappen vervolgt: "Elke race neem je risico's maar gecontroleerde risico's, vooral als je strijdt voor een kampioenschap, maar deze ene race zal niet het eindresultaat bepalen.”