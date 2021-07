Priestley voorspelt spanning tussen Verstappen en Hamilton in Groot-Brittannië

Voormalig F1-monteur Marc Priestley verwacht dat het spannend gaat worden tussen Red Bull Racing en Mercedes in Groot-Brittannië komend weekend. Mercedes kondigde verbeteringen en upgrades aan die komend weekend op de auto's van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas worden geschroefd.

De voormalige monteur van McLaren zegt op zijn eigen youtube-kanaal: "Wij zagen in Oostenrijk een oppermachtig Red Bull en Max Verstappen, allebei de weekenden was dit het geval. Mercedes zat daar dichtbij, maar bij lange na niet dichtbij genoeg. McLaren was er ook erg sterk."

Priestley vervolgt zijn verhaal: "Silverstone is een heel ander circuit. Er wordt iets anders van de auto's gevraagd. Het is een snel circuit, met veel hoge snelheidsbochten. Mercedes is doorgaans erg sterk geweest op Silverstone, maar de Red Bull lijkt alle zwakke punten van het verleden weggewerkt te hebben."

Priestley: "Je moet toegeven, de Red Bull gaat er 'hot' uitzien op Silverstone. Er komen weliswaar nieuwe banden aan, we weten niet wat voor impact die gaan hebben. Mercedes neemt updates mee die best significant klinken. Dat kan een impact hebben aankomend weekend. Red Bull heeft in Oostenrijk wat verbeteringen meegenomen, ik weet niet of ze nog wat in de pijplijn hebben zitten."

Priestley: "Mercedes weet waar hun zwaktepunten zitten, dus ze weten precies waar ze zich op moeten richten. Als ze een oplossing gevonden hebben voor enkele problemen die ze dit jaar kennen, kan dat het resultaat van aankomend weekend best opschudden."