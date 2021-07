"Mercedes staat op het punt om George Russell aan te kondigen voor 2022"

Volgens een aantal doorgaans gezaghebbende bronnen staat Mercedes op het punt om ieder moment bekend te maken dat George Russell in 2022 rijdt bij Mercedes naast Lewis Hamilton.

De Britse commentatoren Martin Brundle en David Croft en de werldkampioen van 1996 Damon Hill, denken zeker te weten dat het nieuws komend weekend officieel bekend gemaakt wordt tijdens de Britse GP.

'Bottas kan zijn biezen pakken'

Het zou betekenen dat Bottas zijn biezen mag pakken na dit seizoen bij Mercedes. "Dan is het game over voor Valtteri (Bottas)", vertelde autocoureur en Finse expert Toni Vilander aan de omroep MTV.

"Je kon al zien dat het al in zijn gedachten was", meent de Fin.

Hij vervolgt: "Het belangrijkste voor Mercedes was om te bevestigen dat Hamilton deel blijft uitmaken van het team. Dus nu is de belangrijkste pijler op zijn plaats. Ik denk niet dat Russell blij zou zijn om nog een overeenkomst met Williams te tekenen. Je zou kunnen zeggen dat het tweejarige contract van Hamilton zijn laatste zal zijn, in welk geval de volgende kampioen naast hem zal worden grootgebracht. Helaas zijn dit allemaal zaken waar Valtteri weinig invloed op heeft."

Hülkenberg en Kvyat maken kans

Als de 23-jarige Brit Russell inderdaad deze promotie krijgt, zouden Nico Hülkenberg of Daniil Kvyat in poleposition zitten om Russell bij Williams te vervangen.

Bottas is nog maar 31 jaar en wordt ook in verband gebracht met een terugkeer bij WIlliams. Ook gaan er verhalen rond dat hij zijn F1-loopbaan bij Alfa Romeo kan vervolgen.

Constant contact tussen Mercedes en Russell

Russell liet journalisten optekenen: "Ik heb constant contact met Mercedes. Ze hebben altijd voor me gezorgd. Wat er ook gebeurt, ik heb volgend jaar een Mercedes-motor achter mij. Ik ben een Mercedes-coureur, ik ben loyaal aan hen", zo hield hij vol.

"Ik heb altijd gezegd 'als je het goed doet, word je beloond'. Zo simpel is het."