Alonso verwacht dat er nog wel wat aanpassingen nodig zijn na sprintkwalificatie

Fernando Alonso denkt dat er nog wel wat aanpassingen nodig gaan zijn na de eerste sprintrace die volgende week wordt gereden op SIlverstone.

Lewis Hamilton zei eerder al weinig te verwachten van de sprintrace, terwijl Max Verstappen denkt dat het de pikorde wel een beetje zal op schudden. Lewis Hamilton verwacht dat het een optocht wordt.

Fernando Alonso is benieuwd."Ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen uit te proberen en het is een format dat voor verrassingen kan zorgen", zegt de 39-jarige Spanjaard uit Oviedo.

"Ik weet zeker dat er aanpassingen zullen komen voor de andere twee evenementen, want zelfs de Formule 1 zegt dat dit een test is. We hebben vrijdag Q1, Q2 en Q3 en het zal daarna heel moeilijk zijn om de volgorde van de kwalificatie te veranderen. De snelste start als eerste op zaterdag, dat zal min of meer zo zijn in de race en dan krijg je zondag gewon hetzelfde", voorspelt hij

"Ik denk niet dat we veel nieuws zullen zien. De snelste auto's zullen voorop rijden."