Mercedes optimistisch en gespannen over upgrades in Silverstone

Mercedes voelt zich optimistisch over hun kansen op Silverstone voor de Britse Grand Prix, met updates aan het chassis. Hun nieuwste upgradepakket wordt geïnstalleerd in de hoop Red Bull Racing te kunnen matchen qua prestaties, nadat het Oostenrijkse team duidelijk voor Mercedes is komen te rijden.

Red Bull heeft de laatste 5 races van het kampioenschap van dit seizoen gewonnen, waarbij Max Verstappen een voorsprong van 32 punten heeft en hiermee aan de kop van het klassement staat, voor Lewis Hamilton.

Na een veeleisende triple-header zei Andrew Shovlin, technisch directeur van Mercedes, dat het team zich moet hergroeperen voor een nieuwe uitdaging die op Silverstone wacht. “De auto werkte niet bijzonder goed in Oostenrijk, dus het was erg moeilijk geweest om de juiste balans te krijgen en de engineers en de coureurs moesten daar heel hard aan werken. Het is goed om deze periode nu af te kunnen sluiten."

Thuispubliek

Mercedes hoopt traditiegetrouw te kunnen winnen op Silverstone, het land van herkomst als je kijkt naar de vele monteurs die voor het Duitse team in Engeland werken.

“We kijken uit naar Silverstone, er komt een goede update aan en dat is best spannend. We kijken uit naar het thuispubliek, er zullen natuurlijk veel Lewis-fans zijn en het is ook een circuit waar onze auto goed heeft gewerkt in het verleden.

"We hebben een paar dagen om ons te herpakken, de resultaten daarvan te analyseren en de auto's klaar te maken voor de volgende race met de aangepaste wagen vanwege de upgrades, maar we zijn optimistisch voor een beter weekend."