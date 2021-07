'Max is enorm geliefd, hij is een soort Senna'

Voormalig F1-coureur Michael Bleekemolen denkt dat Max Verstappen met zijn talent en populariteit de nieuwe Ayrton Senna wordt. Gezien zijn agressieve rijstijl en rauwe snelheid is Verstappen een aantal keer vergeleken met Senna sinds hij in 2015 op de F1-grid kwam.

Hij ondersteunt die vergelijkingen dit seizoen meer dan ooit en leidt het titelgevecht met 32 ​​punten na het winnen van vier van de laatste vijf races.

Onoverwinnelijk en kleurrijk

De Red Bull-coureur heeft ook buiten de baan een enorme impact op de sport, wat blijkt uit het feit dat er in Oostenrijk weer vele Nederlanders naar Spielberg waren gekomen en de tribunes volledig oranje gekleurd waren. Gezien hoe succesvol hij is en hoeveel steun hij krijgt, denkt Bleekemolen dat hij Senna op veel manieren zal achtervolgen.

In gesprek met de Telegraaf zegt 'De Bleek': “Hij is enorm geliefd en populair. Het is niet normaal; dat zie je ook aan de wereldpers. Ik denk dat Max op den duur een soort Senna zal worden. Natuurlijk krijgt hij al jaren veel aandacht, maar zo was Senna ook: onoverwinnelijk, interessant en kleurrijk."

Verstappen was voor dit jaar nog nooit betrokken geweest bij een titelgevecht, maar is nu de echte favoriet om aan het einde van het seizoen tot wereldkampioen te worden gekroond. Hij is enorm geholpen door het feit dat Red Bull een sterkere auto heeft gebouwd dan Mercedes, en won op circuits die in het verleden bolwerken waren voor het Duitse team.

Op dit moment denkt Bleekemolen dat de 23-jarige overal kan winnen. “Het is niet meer normaal wat er aan de hand is. Het begint erop te lijken dat hij het overal goed doet. Dat zullen we natuurlijk zien in de volgende race op Silverstone, dat is echt een ander type circuit, maar ik denk dat hij daar ook snel zal gaan."

Geleerd van fouten

Hoewel er nooit enige twijfel is geweest over het talent van Verstappen, is hij in het verleden vaak bekritiseerd omdat hij te veel fouten maakte. Dergelijke fouten zijn dit jaar echter niet te zien geweest en Bleekemolen heeft het gevoel dat hij een heel nieuw niveau heeft bereikt.

“Ik zat erover na te denken; we betrappen hem niet echt meer op het maken van fouten. Die dagen zijn voorbij. Het is allemaal een ander niveau waar hij nu op zit", aldus de Nederlander.