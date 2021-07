Wolff: "Hamilton vindt Russell interessant als mogelijke teamgenoot"

Toto Wolff heeft gezegd dat Lewis Hamilton gelooft dat George Russell een interessante kandidaat is voor de tweede Mercedes-stoel van 2022. Het is geen geheim binnen de Formule 1 dat Mercedes waarschijnlijk zal kiezen tussen de huidige coureur Valtteri Bottas en de jonge Brit om samen te werken met de zevenvoudig wereldkampioen nadat Hamilton afgelopen weekend in Oostenrijk een nieuw tweejarig contract tekende bij het Duitse team.

Nieuw contract Hamilton

Toen hem werd gevraagd wat de nieuwe deal van Hamilton betekende voor de andere stoel bij het team, zei Wolff dat hij gedurende het hele proces open zal blijven met de twee kandidaten terwijl Mercedes hun beslissing neemt, maar ze gaven er prioriteit aan om de toekomst van Hamilton op korte termijn op orde te krijgen.

"Ik denk dat het belangrijkste is dat we het contract van Lewis hebben vernieuwd en in de komende races moeten we beoordelen wat we met de tweede stoel gaan doen", vertelde de Mercedes-teambaas aan Channel 4.

Voorkeur Lewis

Hamilton was eerder vol lof over Bottas als teamgenoot en zei dat hij zijn beste teamgenoot was, waarbij de twee een harmonieuze omgeving delen sinds de Fin in 2017 bij het team arriveerde. De regerend wereldkampioen zei ook dat hij niet per se de noodzaak ziet om Bottas aan het einde van het seizoen te vervangen, maar de teambaas zei dat Hamilton geen voorkeur heeft over wie er in 2022 naast hem zal staan.

"Lewis maakt deel uit van het team en we bespreken dat allemaal, op dezelfde manier waarop ik bijna alles met Valtteri bespreek", legde Wolff uit toen hem werd gevraagd of Hamilton inspraak had over wie de tweede auto bestuurt.

"Het is duidelijk dat Lewis het leuk vindt om samen met Valtteri in één team te rijden, maar hij ziet George evengoed als een interessante kandidaat voor de toekomst."