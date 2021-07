Horner: "Formule 1 moet geen Formule E worden, motoren moeten geluid maken"

Christian Horner heeft zijn mening gegeven dat de volgende evolutie van motoren in de Formule 1 'spannend, anders en relevant' moet zijn. Volgens de Red Bull Racing-teambaas betekent dat een toename van F1-motorgeluid en emotie en niet alleen iets dat meer lijkt op de Formule E.

Er vond een ontmoeting plaats op de Red Bull Ring tijdens het Oostenrijkse Grand Prix-weekend van Formule 1-grootheden en motorfabrikanten, plus een aantal potentiële nieuwkomers in de sport, Audi en Porsche, die duidelijk graag wilden horen wat de toekomst in petto had.

Er werd geroepen om te bespreken wat voor soort motoren de F1 zal gebruiken als de reglementen in 2025 moeten veranderen, hoewel er steun is voor een uitstel tot 2026, wat het oorspronkelijke plan was.

Entertainment

Horner is geen grote fan van de turbo hybridemotoren die in 2014 werden geïntroduceerd, omdat hij vindt dat ze te stil zijn voor de echte F1-fans van de sport, en hoopt dat naast de kosten, ook rekening wordt gehouden met de factor 'entertainment' wanneer er een wordt besluit genomen over de toekomst.

"We zien dat de kosten van de huidige motor extreem onbetaalbaar zijn geworden", zei Horner tegen diverse media. "Daar werd niet aan gedacht toen deze motor werd bedacht, en ik denk dat er een fantastische kans is voor wat misschien wel de motor zou kunnen zijn voor 10 jaar, wanneer deze wordt geïntroduceerd, om iets anders te doen."

“Ik denk dat het de emotie, de geluiden moet aanspreken en natuurlijk de duurzame vakjes moet aanvinken. Maar ik denk dat het nog steeds vermakelijk moet blijven - anders moeten we allemaal Formule E gaan rijden. Hopelijk kunnen de collectieve geesten iets aantrekkelijks bedenken voor 2025, of wat verstandiger is, is om het werk goed te doen voor 2026."