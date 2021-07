Media jubelen het uit voor 'Supergod' Verstappen: "Koning Max reikt naar de sterren"

Internationale media jubelen massaal voor Max Verstappen na zijn vijfde Grand Prix-overwinning die hij dit jaar boekte afgelopen zondag. Verstappen won de Grand Prix van Oostenrijk, waarmee hij zijn voorsprong op Mercedes-coureur Lewis Hamilton uitbreidde tot 32 WK-punten.

"Koning Max reikt naar de sterren"

Het Oostenrijkse Kronen-Zeitung schrijft: "Heldhaftige overwinning! Koning Max reikt naar de sterren. De Nederlander reed een klasse apart en schreef weer Formule 1-geschiedenis. De dominantie van Mercedes is blijkbaar voorbij."

"Briljant van Max Verstappen"

"Het was in een woord weer ‘briljant’ van Max Verstappen", schrijft de Spaanse sportkrant Marca. De krant analyseert dat Verstappen in Oostenrijk voor het eerst "echt dominant" was. De auto was op alle vlakken beter dan die van de concurrent, schrijft de krant.

Het Oostenrijks persbureau APA noemt de race van Verstappen 'superieur’. De Italiaanse krant Corriere della Seraschrijft dat er op Verstappen "geen maat" staat. "Op alle vlakken verplettert hij op 23-jarige leeftijd de records."

"Alleen ongeluk van Bijbelse proporties kan Verstappen nog van titel weerhouden"

De krant schrijft dat alleen een zondvloed of een ander Bijbels onheil nog kan voorkomen dat Max Verstappen dit jaar de wereldtitel Formule 1 misloopt, als hij straks ook de Grand Prix van Groot-Brittannië 'opblaast'. Volgens de krant is Silverstone het "laatste onaangeroerde Mercedes-bolwerk".

"Max' Grand Slam komt Mercedes slecht uit"

Het Franse L'equipe meent dat de Grand Prix van Oostenrijk "de meest ideale Grand Prix" was voor Verstappen. "Niets kon er beter" en "er was geen houden aan", oordeelt de krant. "Max' Grand Slam komt op een slecht moment voor de concurrenten van Mercedes."

Het Zwitserse Blick schrijft: "Verstappen weer te snel voor Mercedes. De wisseling van de wacht in de Formule 1 wordt steeds meer realiteit."

"Nieuw hoogtepunt voor Verstappen"

De Italiaanse bekende roze sportkrant La Gazetta dello Sport schrijft over een "nieuw hoogtepunt voor Verstappen". Het is de Italiaanse journalisten van die krant opgevallen dat hij "schitterde voor de grote oranje menigte." Volgens de krant kent Verstappen "geen enkel graadje genade" voor Mercedes. De bekende sportkrant schrijft: "Het lijkt erop alsof Max nog elke race sterker en zelfverzekerder wordt, het wordt haast een machine. De weg naar de titel is al een tijdje ingezet."

Nuance bij de BBC

De BBC brengt wat nuance aan, zij schrijven hoe Verstappen in twee maanden tijd de boel volledig naar zijn hand wist te zetten: van een achterstand van 14 WK-punten naar een voorsprong van 32 WK-punten in slechts een handje vol races.

Op hun site schrijft de British Broadcasting Corporation nuancerend: ,,Laten we niet vergeten dat Hamilton ‘gewoon’ de overwinning mis liep in Frankrijk na een strategische blunder (van Hamilton en Mercedes, Red.) en we krijgen over twee weken de Grand Prix op Silverstone, in historisch perspectief toch echt een Mercedes-circuit.”

"WK wordt steeds meer oranje"

Het Spaanse AS schrijft: "Verstappen brengt leven in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander slaat iedereen weg. Hamilton moet langzaam maar zeker oppassen dat Verstappen niet wegrijdt. Het WK wordt steeds meer oranje."

"Hamilton krijgt klap in de nek"

Het eveneens Spaanse Sport schrijft: "Verstappen zit op een ander niveau en Mercedes is niet meer onfeilbaar. Hamilton krijgt in Oostenrijk een klap in de nek."

Het Italiaanse La Repubblica schrijft: "Verstappen, de vliegende Nederlander. Max wint achter het stuur van een onwerkelijke auto. Zijn eenzame rit naar succes is indrukwekkend. Verstappen raakt langzaamaan gewend om de enige heerser van de F1 te zijn."

Het Britse The Race meldt dat Verstappen "niet te stoppen" was voor het tweede weekend op rij. Volgens de site "heerste" Verstappen "in alle facetten" en gat hij zijn opponenten "het nakijken". "De auto was weliswaar goed, maar Verstappen maakte het verschil"

"Ernstige tegenslag voor Hamilton"

Het Spaanse El Mundo Deportivo schrijft van een "ernstige tegenslag voor Hamilton" Volgens de Spaanse sportkrant is er geen "remedie" voor Verstappen. Volgens de krant zijn de 32 punten voorsprong van Hamilton een "steek in de rug" voor Hamilton. Ook schrijft de krant: "Hij moet ervoor zorgen dat hij de volgende races wel de bocht haalt, anders wordt het heel moeilijk tegen deze ontketende Verstappen."

"Max racet nu hoe Hamilton dat deed"

Het Duitse Auto, Motor und Sport meldt: "Max racet nu hoe Hamilton dat voorheen altijd deed." De overwinningen beginnen volgens het motorsportblad "simpel te lijken", maar dat is het volgens het medium allerminst. "Het is helemaal aan Max om de auto daadwerkelijk als eerste over de streep te krijgen." Ook hier denkt men dat Verstappen "genadeloos" afrekent met de concurrentie. "Zelfs de grootste Max-criticus zou niets kunnen aanmerken aan zijn race."

Het Italiaanse Tuttosport denkt dat het kampioenschap inmiddels gedaan is. "Het gat met de rivalen is te groot. Geen hartkloppingen voor de jonge coureur die Hamilton van de troon stoot."