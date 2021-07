Kimi Raikkonen heeft "nog geen plannen" voor 2022

Kimi Raikkonen zegt in navolging van zijn team dat hij nog niet zeker weet of hij volgend jaar in de Formule 1 rijdt. Er gaan geruchten dat Ferrari misschien Mick Schumacher wil verplaatsen van Haas naar het eveneens door Ferrari aangedreven Alfa Romeo.

Raikkonen is inmiddels 41 jaar en zijn contract loopt eind dit seizoen af. Alfa Romeo's engineering-baas Xevi Pujolar zei in Oostenrijk: "Ik weet niet wat zijn plannen zijn en ik kan niet voor hem spreken."

De beroemde Fin geeft toe dat hij nog niet zeker weet wat de toekomst voor hem gaat zijn en wat hij in 2022 zal doen.

"Ik heb nog geen plan", zei Raikkonen tegen de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung.

"De afgelopen tien jaar heb ik altijd eenjarige contracten gehad. Ik heb nog geen beslissing genomen."

Pujolar hield vol dat Raikkonen "geen probleem" heeft met motivatie. De Fin zelf zegt dat zijn leeftijd en fitheid geen obstakels zijn voor een nieuwe overeenkomst in de F1.

"Ik ben zelf als jonge coureur begonnen en het stoorde mij toen niet dat coureurs twee keer zo oud waren. Op de baan maakt het niet uit, ook al is het cool dat er zoveel snelle jonge coureurs aankomen."

Wat zijn conditie betreft, voegt Raikkonen toe: "Ik kwam rechtstreeks van de Formule Renault naar de Formule 1, maar nu weet ik precies hoe ik mij moet voorbereiden en wat ik moet doen om fit te blijven. Het is niet moeilijk voor mij omdat ik er zo aan gewend ben."