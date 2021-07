Max Verstappen: "Het ging nog beter dan een week geleden"

Voor de tweede keer in nog geen week tijd wist Max Verstappen als heer en meester van start tot finish een Grand Prix te leiden. Max Verstappen overwon op de Red Bull Ring bij Spielberg nadat hij de F1-race leidde van de eerste tot de laatste ronde.

Verstappen zei: "Deze keer ging het nog beter dan vorige week. Alles klopte. Het was ongelooflijk hoe het ging. De auto was perfect. Ik had echt niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Ik heb hier fantastische weken beleefd in Oostenrijk. En dat met die duizenden Nederlanders op de tribune, fantastisch. Het leek wel één grote zee van oranje hier."

Vooraf riepen veel mensen te weten dat Max Verstappen wel even zou gaan winnen, maar Verstappen zelf was daar nog niet zo zeker van.

Verstappen: "Ik wist het niet. Natuurlijk was ik de grote favoriet, maar je moet het toch nog maar even doen. Maar we hebben het samen gedaan. Dit succes komt op naam van ons hele team."