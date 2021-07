Bottas houdt rekening met vertrek bij Mercedes: "Ik kijk naar andere opties"

Valtteri Bottas zegt dat hij andere opties bekijkt als Mercedes besluit zijn contract na dit seizoen niet te verlengen. Zaterdag maakte het Duitse team bekend dat Lewis Hamilton een nieuw contract heeft getekend voor 2022 en 2023, naar verluidt op de dezelfde financiële voorwaarden als hij bij zijn huidige 1-jarige verbintenis heeft.

De toekomst van Bottas blijft echter vooralsnog onzeker. Teambaas Toto Wolff lichtte dat toe: "Toen we het contract met Lewis ondertekenden, vroegen we Valtteri wat hij ervan vond dat we het nu aankondigen Hij antwoordde op de Finse manier: 'Het kan me geen reet schelen'. Hij zei het echt zo. Dus daarom hebben we het meteen bekend gemaakt."

Wolff zei dat de beslissing tussen Bottas of George Russell pas in de komende weken of misschien maanden zal worden genomen.

Bottas houdt van de F1

Als Bottas de deur wordt gewezen maakt hij volgens de laatste geruchten een goede kans op een terugkeer naar Williams of misschien zelfs Alfa Romeo, mocht hij in de Formule 1 willen blijven.

De Finse Mercedes-coureur houdt alle deuren open: "Ik hou van racen en ik hou van de Formule 1. Als ik niet bij Mercedes kan blijven, zal ik alle andere opties bekijken. Maar daar hoef ik me nu geen zorgen over te maken."

"Ik heb een goed managementteam en ze hebben tot nu toe niets verteld. Ik weet niet of ze al contact hebben opgenomen met iemand, omdat ze weten hoe belangrijk het voor mij is om me op het huidige moment te concentreren."

Hij zei echter dat de tijd om te onderhandelen voor 2022 binnenkort zal aanbreken: "Ik weet niet welke dag of welke week, maar we zullen alle opties en de situatie als geheel moeten bekijken. Het drong net tot me door dat het al juli is, dus ik weet zeker dat we het binnenkort zullen bespreken, ook al is het niet vandaag of morgen."

Wensen Hamilton

Het is een grote beslissing voor Wolff, want Bottas geniet de voorkeur van Hamilton. De veelbelovende Russell wordt echter stilletjes ongeduldig voor een promotie die door velen in de paddock zou worden toegejuicht.

"Natuurlijk praten we er intern veel over", geeft Wolff toe. "We zullen de komende weken zien wat er met het tweede stoeltje gebeurt."

Wolff zei dat naar de wensen van Hamilton zal worden geluisterd, maar benadrukte dat de zevenvoudig wereldkampioen boven alles een betrouwbare teamgenoot wil die hem uitdaagt.

"Voor Lewis is het niet zo belangrijk wie er in de andere auto zit. In de zomer zullen we onderhandelen met Valtteri en George en dan een beslissing nemen. Hopelijk gebeurt dit voor het einde van het seizoen", zo besluit Wolff.